Баттон выиграл кибергонку легенд
Чемпион Формулы 1 занял первое место в виртуальном заезде на исторических машинах. Победителем следующего заезда стал Петтер Сольберг
Дженсон Баттон победил в виртуальной гонке на исторических машинах. В киберзаезде чемпион мира использовал автомобиль команды Brabham. Помимо Баттона в турнире участвуют и другие экс-пилоты Формулы 1, в том числе Хуан-Пабло Монтойя, Ян Магнуссен, Эммануэле Пирро и Мика Сало. С ними соревнуется чемпион мира по ралли Петтер Сольберг. В первом заезде норвежца развернуло:
Одним из наиболее ярких эпизодов стала борьба за второе место между Эммануэле Пирро и Яном Магнуссеном на предпоследнем круге.
Во второй гонке в столкновении поучаствовал уже Баттон: на старте болид Дженсона перевернул Хуан-Пабло Монтойя. Это не помешало британцу вернуться в борьбу и даже добраться до четвертого места на финише. Вот видео аварии:
Сольберг воспользовался преимуществом реверсивной стартовой решетки и стартовал с поула. Удачная стартовая позиция помогла раллисту довести киберзаезд до победы. Умения из WRC тоже пригодились: посмотрите, как Петтер контролируют машину в заносе:
В общем зачете виртуальных гонок легенд на первом месте закрепился Эммануэле Пирро, вторым идет Дженсон Баттон.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Винтаж , eSports
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Петтер Сольберг , Эмануэле Пирро
|Автор
|Хужбер Давид
Баттон выиграл кибергонку легенд
eSports Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
|
17 сент. - 20 сент.Билеты