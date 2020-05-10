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eSports / Новости

Баттон выиграл кибергонку легенд

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Баттон выиграл кибергонку легенд
Автор:
, редактор (Венгрия)
10 мая 2020 г., 12:40

Чемпион Формулы 1 занял первое место в виртуальном заезде на исторических машинах. Победителем следующего заезда стал Петтер Сольберг

Дженсон Баттон победил в виртуальной гонке на исторических машинах. В киберзаезде чемпион мира использовал автомобиль команды Brabham. Помимо Баттона в турнире участвуют и другие экс-пилоты Формулы 1, в том числе Хуан-Пабло Монтойя, Ян Магнуссен, Эммануэле Пирро и Мика Сало. С ними соревнуется чемпион мира по ралли Петтер Сольберг. В первом заезде норвежца развернуло:

 

Одним из наиболее ярких эпизодов стала борьба за второе место между Эммануэле Пирро и Яном Магнуссеном на предпоследнем круге.

 

Во второй гонке в столкновении поучаствовал уже Баттон: на старте болид Дженсона перевернул Хуан-Пабло Монтойя. Это не помешало британцу вернуться в борьбу и даже добраться до четвертого места на финише. Вот видео аварии:

 

Сольберг воспользовался преимуществом реверсивной стартовой решетки и стартовал с поула. Удачная стартовая позиция помогла раллисту довести киберзаезд до победы. Умения из WRC тоже пригодились: посмотрите, как Петтер контролируют машину в заносе:

 

В общем зачете виртуальных гонок легенд на первом месте закрепился Эммануэле Пирро, вторым идет Дженсон Баттон.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Винтаж , eSports
Пилоты Дженсон Баттон В Магазин , Петтер Сольберг , Эмануэле Пирро
Автор Хужбер Давид

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