Баттон выиграл кибергонку легенд

Дженсон Баттон победил в виртуальной гонке на исторических машинах. В киберзаезде чемпион мира использовал автомобиль команды Brabham. Помимо Баттона в турнире участвуют и другие экс-пилоты Формулы 1, в том числе Хуан-Пабло Монтойя, Ян Магнуссен, Эммануэле Пирро и Мика Сало. С ними соревнуется чемпион мира по ралли Петтер Сольберг. В первом заезде норвежца развернуло:

Одним из наиболее ярких эпизодов стала борьба за второе место между Эммануэле Пирро и Яном Магнуссеном на предпоследнем круге.

Во второй гонке в столкновении поучаствовал уже Баттон: на старте болид Дженсона перевернул Хуан-Пабло Монтойя. Это не помешало британцу вернуться в борьбу и даже добраться до четвертого места на финише. Вот видео аварии:

Сольберг воспользовался преимуществом реверсивной стартовой решетки и стартовал с поула. Удачная стартовая позиция помогла раллисту довести киберзаезд до победы. Умения из WRC тоже пригодились: посмотрите, как Петтер контролируют машину в заносе:

В общем зачете виртуальных гонок легенд на первом месте закрепился Эммануэле Пирро, вторым идет Дженсон Баттон.