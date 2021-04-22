Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной

Автоспорт вошел в число видов спорта, которые будут представлены в Виртуальной серии Олимпийских игр. Соревнования пройдут в Токио с 13 мая по 23 июня этого года и будут предварять проведение настоящих Олимпийских игр.

Впервые в этой серии свое представительство получили кибергонки. Симрейсерсы будут соревноваться в игре Gran Turismo. О формате соревнований пока не сообщалось.

Серия Gran Turismo выходит с 1997 года и является самой продаваемой серией игр для приставок Sony PlayStation. Ее общие продажи превышают 80 миллионов копий.