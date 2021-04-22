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eSports / Новость

Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Симрейсеры посоревнуются к Токио на Gran Turismo

Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной

Автоспорт вошел в число видов спорта, которые будут представлены в Виртуальной серии Олимпийских игр. Соревнования пройдут в Токио с 13 мая по 23 июня этого года и будут предварять проведение настоящих Олимпийских игр. 

Впервые в этой серии свое представительство получили кибергонки. Симрейсерсы будут соревноваться в игре Gran Turismo. О формате соревнований пока не сообщалось.

Серия Gran Turismo выходит с 1997 года и является самой продаваемой серией игр для приставок Sony PlayStation. Ее общие продажи превышают 80 миллионов копий.

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Motorsport Games сделала официальное предложение о приобретении компании Studio397 и симуляционной платформы rFactor 2

Предыдущая новость

Motorsport Games сделала официальное предложение о приобретении компании Studio397 и симуляционной платформы rFactor 2

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Об этой статье

Серия eSports
Автор Джонатан Нобл

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