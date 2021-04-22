Предыдущая / Motorsport Games сделала официальное предложение о приобретении компании Studio397 и симуляционной платформы rFactor 2eSports / Новость
Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной
Автор: Джонатан Нобл , редактор Ф1 (Global)
Симрейсеры посоревнуются к Токио на Gran Turismo
Автоспорт вошел в число видов спорта, которые будут представлены в Виртуальной серии Олимпийских игр. Соревнования пройдут в Токио с 13 мая по 23 июня этого года и будут предварять проведение настоящих Олимпийских игр.
Впервые в этой серии свое представительство получили кибергонки. Симрейсерсы будут соревноваться в игре Gran Turismo. О формате соревнований пока не сообщалось.
Серия Gran Turismo выходит с 1997 года и является самой продаваемой серией игр для приставок Sony PlayStation. Ее общие продажи превышают 80 миллионов копий.
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость
Motorsport Games сделала официальное предложение о приобретении компании Studio397 и симуляционной платформы rFactor 2
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|eSports
|Автор
|Джонатан Нобл
Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
«Симулянты» – «Моторспорт.ТВ» выводит всех на чистую воду
20 февр. 2021 г.
Motorsport Games объявил о расширении в жанр картинга
20 февр. 2021 г.
Расселл выиграл виртуальный Гран При Великобритании
8 февр. 2021 г.
23 июл. 2020 г.
Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция
8 июл. 2020 г.
Виртуальный NASCAR: 10 этап
27 июн. 2020 г.
Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция
25 июн. 2020 г.
Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир
25 июн. 2020 г.
Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер