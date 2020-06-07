Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е
После стокновения со своим главным соперником, Паскалем Верляйном, бельгиец из Mercedes финишировал вторым и получил титул
Решающий заезд киберсезона принимала трасса в берлинском аэропорту «Темпельхоф». Квалификация на этот раз осталась за Оливером Роулендом, а два претендента на титул, Верляйн и Вандорн, расположились на решетке следом. Паскаль проехал свой круг на 0,003 секунды быстрее.
Старт и затяжной первый поворот не изменил позиции в тройке лидеров, а вот перед медленным вторым поворотом в середине пелотона началась традиционная для симрейсинга толчея. В итоге сработал «эффект домино»: кто-то из соперников подтолкнул сзади машину Эдоардо Мортары, то ударил Себастьена Буеми, которого отбросило на Вандорна. Стоффель ничего не мог поделать и в свою очередь врезался в Верляйна.
Автомобиль немца развернуло на 180 градусов, и судьба титула на этом была решена. Паскаль проехал следующую прямую задним ходом, героически пробивался наверх из конца второго десятка и даже пересек линию финиша девятым, но этого было слишком мало для претензий на чемпионство.
Вандорн всю гонку оставался вторым за Роулендом и стал сильнейшим по сумме заработанных очков.
Безоговорочный лидер первой половины киберсезона Макси Гюнтер финишировал в Берлине третьим, в споре за четвертое место Мортара незадолго до финиша смог обогнать Буэми.
Десятку замкнули Джеймс Каладо, Ник де Врис, Фелипе Масса, Келвин ван дер Линде и Андре Лоттерер. Верляйну уже после гонки добавили десять секунд за излишне активные действия в борьбе с соперниками, и он откатился на 12-е место.
Чемпион реальной Формулы Е двух последних лет Жан-Эрик Вернь и на этот раз не смог заработать ни одного очка – француз, как и еще один обладатель титула Лукас ди Грасси, закончил компьютерный турнир с «баранкой».
В параллельном соревновании симрейсеров звание сильнейшего – и право опробовать реальную машину серии на тестах – завоевал Кевин Сигги из Словакии.
Итоговое положение в виртуальном чемпионате Формулы Е
|Пилот
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Стоффель Вандорн
|154
|1
|4
|5
|Паскаль Верляйн
|130
|3
|2
|6
|Оливер Роуленд
|122
|2
|1
|3
|Максимилиан Гюнтер
|118
|2
|5
|Эдоардо Мортара
|59
|1
|Робин Фрейнс
|50
|1
Об этой статье
|Серия
|Формула E , eSports
|Пилоты
|Паскаль Верляйн , Стоффель Вандорн , Оливер Роуленд
|Автор
|Александр Кабановский