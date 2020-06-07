Решающий заезд киберсезона принимала трасса в берлинском аэропорту «Темпельхоф». Квалификация на этот раз осталась за Оливером Роулендом, а два претендента на титул, Верляйн и Вандорн, расположились на решетке следом. Паскаль проехал свой круг на 0,003 секунды быстрее.

Старт и затяжной первый поворот не изменил позиции в тройке лидеров, а вот перед медленным вторым поворотом в середине пелотона началась традиционная для симрейсинга толчея. В итоге сработал «эффект домино»: кто-то из соперников подтолкнул сзади машину Эдоардо Мортары, то ударил Себастьена Буеми, которого отбросило на Вандорна. Стоффель ничего не мог поделать и в свою очередь врезался в Верляйна.

Автомобиль немца развернуло на 180 градусов, и судьба титула на этом была решена. Паскаль проехал следующую прямую задним ходом, героически пробивался наверх из конца второго десятка и даже пересек линию финиша девятым, но этого было слишком мало для претензий на чемпионство.

Вандорн всю гонку оставался вторым за Роулендом и стал сильнейшим по сумме заработанных очков.

Безоговорочный лидер первой половины киберсезона Макси Гюнтер финишировал в Берлине третьим, в споре за четвертое место Мортара незадолго до финиша смог обогнать Буэми.

Десятку замкнули Джеймс Каладо, Ник де Врис, Фелипе Масса, Келвин ван дер Линде и Андре Лоттерер. Верляйну уже после гонки добавили десять секунд за излишне активные действия в борьбе с соперниками, и он откатился на 12-е место.

Чемпион реальной Формулы Е двух последних лет Жан-Эрик Вернь и на этот раз не смог заработать ни одного очка – француз, как и еще один обладатель титула Лукас ди Грасси, закончил компьютерный турнир с «баранкой».

В параллельном соревновании симрейсеров звание сильнейшего – и право опробовать реальную машину серии на тестах – завоевал Кевин Сигги из Словакии.

Итоговое положение в виртуальном чемпионате Формулы Е