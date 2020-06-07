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eSports / Отчет о гонке

Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е

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Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е
Автор:
, Ответственный редактор
7 июн. 2020 г., 16:09

После стокновения со своим главным соперником, Паскалем Верляйном, бельгиец из Mercedes финишировал вторым и получил титул

Решающий заезд киберсезона принимала трасса в берлинском аэропорту «Темпельхоф». Квалификация на этот раз осталась за Оливером Роулендом, а два претендента на титул, Верляйн и Вандорн, расположились на решетке следом. Паскаль проехал свой круг на 0,003 секунды быстрее.

Старт и затяжной первый поворот не изменил позиции в тройке лидеров, а вот перед медленным вторым поворотом в середине пелотона началась традиционная для симрейсинга толчея. В итоге сработал «эффект домино»: кто-то из соперников подтолкнул сзади машину Эдоардо Мортары, то ударил Себастьена Буеми, которого отбросило на Вандорна. Стоффель ничего не мог поделать и в свою очередь врезался в Верляйна.

 

Автомобиль немца развернуло на 180 градусов, и судьба титула на этом была решена. Паскаль проехал следующую прямую задним ходом, героически пробивался наверх из конца второго десятка и даже пересек линию финиша девятым, но этого было слишком мало для претензий на чемпионство.

Вандорн всю гонку оставался вторым за Роулендом и стал сильнейшим по сумме заработанных очков.

Безоговорочный лидер первой половины киберсезона Макси Гюнтер финишировал в Берлине третьим, в споре за четвертое место Мортара незадолго до финиша смог обогнать Буэми.

Десятку замкнули Джеймс Каладо, Ник де Врис, Фелипе Масса, Келвин ван дер Линде и Андре Лоттерер. Верляйну уже после гонки добавили десять секунд за излишне активные действия в борьбе с соперниками, и он откатился на 12-е место.

Чемпион реальной Формулы Е двух последних лет Жан-Эрик Вернь и на этот раз не смог заработать ни одного очка – француз, как и еще один обладатель титула Лукас ди Грасси, закончил компьютерный турнир с «баранкой».

В параллельном соревновании симрейсеров звание сильнейшего – и право опробовать реальную машину серии на тестах – завоевал Кевин Сигги из Словакии.

Итоговое положение в виртуальном чемпионате Формулы Е

Пилот Очки Победы Поулы Подиумы
Belgium Стоффель Вандорн 154 1 4 5
Germany Паскаль Верляйн 130 3 2 6
United Kingdom Оливер Роуленд 122 2 1 3
Germany Максимилиан Гюнтер 118 2   5
Switzerland Эдоардо Мортара 59   1  
Netherlands Робин Фрейнс 50     1
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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Пилоты Паскаль Верляйн , Стоффель Вандорн , Оливер Роуленд
Автор Александр Кабановский

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