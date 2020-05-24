Алонсо выиграл две виртуальных гонки за день

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо накануне крайне успешно выступил в кибергонказ на виртуальной трассе «Инди 500». Гонки прошли в уик-энд, на который планировалась настоящая «Инди 500», но из-за коронавируса ее перенесли на август.

В первом виртуальном заезда Алонсо до последнего боролся за победу со своим бывшим напарником по McLaren Дженсоном Баттоном. В итоге, на финише двух чемпионов мира разделил один корпус автомобиля. Тройку замкнул Ян Магнуссен, отец другого экс-пилота McLaren Кевина Магнуссена.

Во второй гонке пилоты стартовали с реверсивной решетки. Алонсо уже за первый круг прорвался с 21-го места на шестое. Его соперником в борьбе за победу был экс-пилот Ф1 Тьягу Монтейру, но испанец и здесь оказался сильнее. Тройку замкнул ветеран IndyCar Элио Кастроневес, а Баттон финишировал четвертым.

Алонсо уже дважды заявлялся на «Инди 500». Два года назад он был вынужден сойти из-за поломки, а в прошлом сезоне не смог пройти квалификацию. В августе испанец намерен попытать удачу на американской трассе в третий раз.