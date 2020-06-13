Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Виртуальные «24 часа Ле-Мана» / Новость

Алонсо выбыл из «Виртуального Ле-Мана». Фернандо не хватило топлива

Поделились
Комментарии
Алонсо выбыл из «Виртуального Ле-Мана». Фернандо не хватило топлива
Автор:
13 июн. 2020 г., 15:29

Алонсо провел кошмарную кибергонку в Ле-Мане. Устроил столкновение, схлопотал штраф, а потом остановился на трассе с пустым баком

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо провалил «Виртуальный Ле-Ман». Испанец не выдержал даже двух часов суточной кибергонки.

Вскоре после старта знаменитый гонщик толкнул виртуальный Porsche Симоны де Сильвестро. За опасное вождение и провокацию столкновения Алонсо выписали штраф. Чтобы отбыть наказание, Фернандо свернул в боксы. Правда, испанец сделал этот в тот момент, когда в его машине заканчивалось топливо.

Вместо того, чтобы провести дозаправку, а затем отстоять положенный штраф, Алонсо начал с отбывания наказания. Велика вероятность, что у гонщика не было выбора из-за настроек компьютерной игры, которая не позволяет провести пит-стоп до того, как гонщик получит штраф. Затем спортсмен вернулся на трассу, но так и не смог завершить круг: виртуальный автомобиль Фернандо остановился с опустевшим бензобаком.

Читайте также:

Партнеры Алонсо по команде, среди которых был Рубенс Баррикелло, не смогли даже попробовать вступить в борьбу: Фернандо досрочно закончил «Виртуальный Ле-Ман» для всего экипажа. Прямую трансляцию суточной кибергонки с русским комментарием можно посмотреть по ссылке. А на этом видео можно увидеть, как прошел старт «Виртуального Ле-Мана»:

Следующая новость
Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении

Предыдущая новость

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , eSports
Этап Виртуальные «24 часа Ле-Мана»
Сессия Гонка
Пилоты Рубенс Баррикелло , Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Штефан Макли

Самое читаемое

1
Формула 1

Карьеру Феттеля испортили Вольф, Стролл и Мазепин. Гневная колонка из Германии

2
Формула 1

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

3
Формула 1

87 кругов, слипстрим и три длинные прямые. Каким будет «почти овальный» Гран При в Бахрейне

4
eSports

«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием

5
Формула 1

Босс Квята определил места Mercedes и Ferrari в 2020 году

Последние видео

Старт «виртуального Ле-Мана»: видео 00:35
eSports

Старт «виртуального Ле-Мана»: видео

«Виртуальный Ле-Ман». Прямая трансляция 18:12:15
eSports

«Виртуальный Ле-Ман». Прямая трансляция

Виртуальный NASCAR в Талладеге: лучшие моменты 01:03
eSports

Виртуальный NASCAR в Талладеге: лучшие моменты

Виртуальная Формула Е: финал 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е: финал

Виртуальная Формула Е: седьмой этап 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е: седьмой этап

Самое важное:

Алонсо выбыл из «Виртуального Ле-Мана». Фернандо не хватило топлива
eSpt

Алонсо выбыл из «Виртуального Ле-Мана». Фернандо не хватило топлива

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении
Biz

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении

«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием
eSpt

«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием

Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series
WSer

Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series

25 гонщиков Формулы 1 на старте. За кого болеть в «Виртуальном Ле-Мане»?
eSpt

25 гонщиков Формулы 1 на старте. За кого болеть в «Виртуальном Ле-Мане»?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.