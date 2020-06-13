Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо провалил «Виртуальный Ле-Ман». Испанец не выдержал даже двух часов суточной кибергонки.

Вскоре после старта знаменитый гонщик толкнул виртуальный Porsche Симоны де Сильвестро. За опасное вождение и провокацию столкновения Алонсо выписали штраф. Чтобы отбыть наказание, Фернандо свернул в боксы. Правда, испанец сделал этот в тот момент, когда в его машине заканчивалось топливо.

Вместо того, чтобы провести дозаправку, а затем отстоять положенный штраф, Алонсо начал с отбывания наказания. Велика вероятность, что у гонщика не было выбора из-за настроек компьютерной игры, которая не позволяет провести пит-стоп до того, как гонщик получит штраф. Затем спортсмен вернулся на трассу, но так и не смог завершить круг: виртуальный автомобиль Фернандо остановился с опустевшим бензобаком.

Партнеры Алонсо по команде, среди которых был Рубенс Баррикелло, не смогли даже попробовать вступить в борьбу: Фернандо досрочно закончил «Виртуальный Ле-Ман» для всего экипажа. Прямую трансляцию суточной кибергонки с русским комментарием можно посмотреть по ссылке. А на этом видео можно увидеть, как прошел старт «Виртуального Ле-Мана»: