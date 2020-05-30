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eSports / Анонс виртуального Ле-Мана / Новость

Алонсо и Баррикелло создали совместную команду в кибергонках

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Алонсо и Баррикелло создали совместную команду в кибергонках
Автор:
, журналист
30 мая 2020 г., 08:00

Два знаменитых гонщика выступят в одном экипаже в виртуальных «24 часах Ле-Мана»

Бывшие гонщики Формулы 1 решили объединиться ради участия в виртуальной гонке. Двукратный чемпион мира Ферандо Алонсо и двукратный вице-чемпион Рубенс Баррикелло учредили проект под названием FA/RB AllInSports. Это киберкоманда, который выйдет на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана». 

В названии FA обозначает инициалы Фернандо Алонсо, а RB – Рубенса Баррикелло. Гонщики лично выйдут на старт предстоящего марафона, который состоится 13-14 июня. Их партнерами по экипажу станут геймеры Олли Пахкала из Финляндии и Ярл Тейен из Норвегии. 

В виртуальных «24 часах Ле-Мана» квартет FA/RB сразится с другими экипажами, которые составлены из настоящих гонщиков и симрейсеров. Среди соперников Алонсо и Баррикелло будут Дженсон Баттон, Хуан-Пабло Монтойя, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Пьер Гасли и другие. Кибергонку организует чемпионат мира WEC совместно с Motorsport Games. На сайте этого проекта можно найти много интересного о виртуальном автоспорте.

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Трансляцию виртуальных «24 часов Ле-Мана» можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в субботу, 13 июня, в 16:00 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , 24 часа Ле-Мана , WEC , eSports
Этап Анонс виртуального Ле-Мана
Пилоты Рубенс Баррикелло , Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Джош Суттил

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