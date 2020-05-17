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eSports / Отчет о гонке

Алекс Маркес выиграл кибергонку MotoGP, опередив брата в последнем повороте

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Алекс Маркес выиграл кибергонку MotoGP, опередив брата в последнем повороте
Автор:
, Ответственный редактор
17 мая 2020 г., 13:55

Четвертый этап мотоциклетного киберсезона закончился подиумом братьев Маркесов и Валентино Росси

С поула на виртуальной трассе в Мизано стартовал Фабио Куартараро. Он стал сильнейшим в квалификации уже в третий раз из четырех возможных, после чего смог избежать неприятностей в первом повороте, возглавив гонку. 

За спиной лидера произошло традиционное массовое столкновение, куда в числе прочих попали два победителя прошлых гонок – Маверик Виньялес и Франческо Баньяя.

 

Куартараро лидировал, постепенно наращивая преимущество. Однако на третьем круге из девяти, уехав от преследователей на четыре секунды, француз потерял равновесие в повороте. 

Этим тотчас воспользовался Алекс Маркес, проскочивший вперед.

 

После ошибки Куартараро остался вторым, бросился в погоню за Маркесом и вскоре догнал того. Несколько кругов соперники сражались за первое место, пока испанец не избрал в одном из поворотов слишком широкую траекторию. Гонщик Yamaha бросился в атаку, которая привела к столкновению.

Пока Куартараро аппелировал к судьям, мимо двух лидеров промчался Марк Маркес. Действующи чемпион премьер-класса был в таком восторге, что даже не смог сдержать громкого радостного крика.

 

Однако механизм быстрого возвращения в гонку позволил Маркесу-младшему и Куартараро устремиться за новым лидером, и финальные круги эта тройка провела в плотной борьбе. В итоге замыкавший ее Куартараро снова потерял равновесие на самом последнем круге, а вот Алекс в заключительном повороте дистанции проскочил мимо Марка и в итоге опередил старшего брата на несколько сотых.

 

Маркес-младший стал первым гонщиком, кому удалось выиграть во второй раз в нынешнем киберсезоне MotoGP.

Третье место в Мизано досталось Валентино Росси. Отпустивший на карантине бороду итальянец был явно доволен таким результатом. В первой половине гонки он боролся с Марком Маркесом и даже атаковал того, но упал, после чего ехал к финишу четвертым. Падение Куартараро принесло ветерану место на виртуальном подиуме, а сам Фабио остался четвертым.

Хоан Мир и Маверик Виньялес замкнули шестерку сильнейших.

Результаты виртуальной гонки MotoGP в Мизано:

 
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Об этой статье

Серия MotoGP , eSports
Пилоты Алекс Маркес
Автор Александр Кабановский

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