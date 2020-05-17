С поула на виртуальной трассе в Мизано стартовал Фабио Куартараро. Он стал сильнейшим в квалификации уже в третий раз из четырех возможных, после чего смог избежать неприятностей в первом повороте, возглавив гонку.

За спиной лидера произошло традиционное массовое столкновение, куда в числе прочих попали два победителя прошлых гонок – Маверик Виньялес и Франческо Баньяя.

Куартараро лидировал, постепенно наращивая преимущество. Однако на третьем круге из девяти, уехав от преследователей на четыре секунды, француз потерял равновесие в повороте.

Этим тотчас воспользовался Алекс Маркес, проскочивший вперед.

После ошибки Куартараро остался вторым, бросился в погоню за Маркесом и вскоре догнал того. Несколько кругов соперники сражались за первое место, пока испанец не избрал в одном из поворотов слишком широкую траекторию. Гонщик Yamaha бросился в атаку, которая привела к столкновению.

Пока Куартараро аппелировал к судьям, мимо двух лидеров промчался Марк Маркес. Действующи чемпион премьер-класса был в таком восторге, что даже не смог сдержать громкого радостного крика.

Однако механизм быстрого возвращения в гонку позволил Маркесу-младшему и Куартараро устремиться за новым лидером, и финальные круги эта тройка провела в плотной борьбе. В итоге замыкавший ее Куартараро снова потерял равновесие на самом последнем круге, а вот Алекс в заключительном повороте дистанции проскочил мимо Марка и в итоге опередил старшего брата на несколько сотых.

Маркес-младший стал первым гонщиком, кому удалось выиграть во второй раз в нынешнем киберсезоне MotoGP.

Третье место в Мизано досталось Валентино Росси. Отпустивший на карантине бороду итальянец был явно доволен таким результатом. В первой половине гонки он боролся с Марком Маркесом и даже атаковал того, но упал, после чего ехал к финишу четвертым. Падение Куартараро принесло ветерану место на виртуальном подиуме, а сам Фабио остался четвертым.

Хоан Мир и Маверик Виньялес замкнули шестерку сильнейших.

Результаты виртуальной гонки MotoGP в Мизано: