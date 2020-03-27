73-летний Эмерсон Фиттипальди примет участие в онлайн-гонке
Кибергонка для возрастных пилотов соберет множество звезд старше 40 лет. Соперниками Фиттипальди станут Монтойя, Херберт и Франкитти
Двукратный чемпион Формулы 1 Эмерсон Фиттипальди станет самым звездным участником кибергонки для возрастных пилотов. 73-летний бразилец выступит в заезде Legends Trophy, предназначенной для гонщиков старше 40 лет. Она пройдет в преддверии турнира The Race All-Star Esports Battle на этой неделе на платформе игры rFactor 2.
Кроме Фиттипальди участие в гонке примут и другие знаменитые гонщики. Среди них Хуан Пабло Монтойя, Джонни Херберт, Дэвид Брэбем, Ян Магнуссен, Тони Канаан, Элио Кастроневес и Дарио Франкитти.
«Симуляторы крайне важны, потому что технически очень близки к обычному пилотажу, – сказал Фиттипальди The Race. – Ты можешь изучить трассу прежде, чем приедешь на нее. Узнаешь, где тормозить, где поворачивать. Это помогает гонщику натренировать рефлексы и координацию, предоставляет психологический тест молодым пилотам. Хотел бы я, чтобы симуляторы были в мое время. Тогда жизнь была бы намного проще!».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Эмерсон Фиттипальди
|Автор
|Иван Матушкин
73-летний Эмерсон Фиттипальди примет участие в онлайн-гонке
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