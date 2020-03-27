Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

73-летний Эмерсон Фиттипальди примет участие в онлайн-гонке

Поделились
Комментарии
73-летний Эмерсон Фиттипальди примет участие в онлайн-гонке
Автор:
, редактор
27 мар. 2020 г., 04:05

Кибергонка для возрастных пилотов соберет множество звезд старше 40 лет. Соперниками Фиттипальди станут Монтойя, Херберт и Франкитти

Двукратный чемпион Формулы 1 Эмерсон Фиттипальди станет самым звездным участником кибергонки для возрастных пилотов. 73-летний бразилец выступит в заезде Legends Trophy, предназначенной для гонщиков старше 40 лет. Она пройдет в преддверии турнира The Race All-Star Esports Battle на этой неделе на платформе игры rFactor 2.

Кроме Фиттипальди участие в гонке примут и другие знаменитые гонщики. Среди них Хуан Пабло Монтойя, Джонни Херберт, Дэвид Брэбем, Ян Магнуссен, Тони Канаан, Элио Кастроневес и Дарио Франкитти.

«Симуляторы крайне важны, потому что технически очень близки к обычному пилотажу, – сказал Фиттипальди The Race. – Ты можешь изучить трассу прежде, чем приедешь на нее. Узнаешь, где тормозить, где поворачивать. Это помогает гонщику натренировать рефлексы и координацию, предоставляет психологический тест молодым пилотам. Хотел бы я, чтобы симуляторы были в мое время. Тогда жизнь была бы намного проще!».

Читайте также:

Следующая новость
«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках

Предыдущая новость

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Эмерсон Фиттипальди
Автор Иван Матушкин

eSports Следующая сессия

Виртуальная гонка eNASCAR Pro Invitational

22 мар. - 22 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 им не по зубам. 5 историй провала крупных автоконцернов

2
Формула 1

Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

3
Формула 1

Бриаторе: Предупреждал Алонсо, что Хэмилтон – любимчик в McLaren

4
Формула 1

«Переписываюсь с Себом в 3 ночи – а он улетает». Грожан об отъезде Феттеля из Мельбурна

5
Формула 1

Эксклюзив: на Mercedes может стоять система покруче DAS

Последние видео

Благотворительная кибергонка в Монце: видео 00:00
eSports

Благотворительная кибергонка в Монце: видео

Виртуальный турнир eNASCAR Heat Pro League. Второй этап 00:00
eSports

Виртуальный турнир eNASCAR Heat Pro League. Второй этап

Виртуальная «Гонка всех звезд» NASCAR Heat 4: полная версия 00:00
eSports

Виртуальная «Гонка всех звезд» NASCAR Heat 4: полная версия

НеГранПри Бахрейна: трансляция главной виртуальной гонки этого уикенда 00:00
eSports

НеГранПри Бахрейна: трансляция главной виртуальной гонки этого уикенда

Виртуальная гонка Not The Bah GP с участием пилотов Формулы 1 00:36
eSports

Виртуальная гонка Not The Bah GP с участием пилотов Формулы 1

Самое важное:

73-летний Эмерсон Фиттипальди примет участие в онлайн-гонке
eSpt

73-летний Эмерсон Фиттипальди примет участие в онлайн-гонке

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках
eSpt

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках

Росси отказался участвовать в виртуальном Гран При
MGP

Росси отказался участвовать в виртуальном Гран При

Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился
eSpt

Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился

Росси и Маркес сразятся в виртуальной мотогонке 29 марта
MGP

Росси и Маркес сразятся в виртуальной мотогонке 29 марта

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.