6 пилотов Формулы 1 стартуют в благотворительном кибертурнире

6 пилотов действующих пилотов Формулы 1 согласились принять участие в трехэтапном кибертурнире #RaceForTheWorld («Гонка ради всего мира»), который будет приурочен к сбору средств на борьбу с коронавирусом.

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В списке представителей Ф1 – те же гонщики, которые в прошлые выходные были в списке участников виртуального Гран При Вьетнама: Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и оба пилота команды Williams. Также на старт выйдут Антониу Феликс да Кошта – один из лидеров Формулы Е – и несколько пилотов Ф2 и Ф3 (а также действующий чемпион Суперформулы Ник Кэссиди).

Первый этап состоится в ближайшую субботу (11 апреля), второй – во вторник (14 апреля), третий – в пятницу (17 апреля). Начинаться соревнования будут в 20:00 по московскому времени. Каждый этап будет состоять из двух гонок.