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eSports / Новость

6 пилотов Формулы 1 стартуют в благотворительном кибертурнире

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6 пилотов Формулы 1 стартуют в благотворительном кибертурнире
Автор:
, Главный редактор
10 апр. 2020 г., 16:43

Очередная серия виртуальных заездов состоит из трех этапов: первый пройдет в ближайшую субботу, последний – чуть меньше чем через неделю

6 пилотов действующих пилотов Формулы 1 согласились принять участие в трехэтапном кибертурнире #RaceForTheWorld («Гонка ради всего мира»), который будет приурочен к сбору средств на борьбу с коронавирусом.

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В списке представителей Ф1 – те же гонщики, которые в прошлые выходные были в списке участников виртуального Гран При Вьетнама: Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и оба пилота команды Williams. Также на старт выйдут Антониу Феликс да Кошта – один из лидеров Формулы Е – и несколько пилотов Ф2 и Ф3 (а также действующий чемпион Суперформулы Ник Кэссиди).

Первый этап состоится в ближайшую субботу (11 апреля), второй – во вторник (14 апреля), третий – в пятницу (17 апреля). Начинаться соревнования будут в 20:00 по московскому времени. Каждый этап будет состоять из двух гонок.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Джордж Расселл , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Автор Кирилл Качнов

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