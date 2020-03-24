5 быстрых геймеров, которых стоит узнать прямо сейчас

Гонки покинули реальный мир. Из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, практически все автоспортивные мероприятия отменены. Команды позакрывали свои фабрики и отправили гонщиков, механиков и инженеров сидеть по домам.

И тут выяснилось, что единственная возможность устраивать соревнования в условиях карантина – это кибергонки. Те самые виртуальные сражения, для участия в которых не обязательно даже выходить из дома. Достаточно обладать гоночным симулятором, и ты можешь стать победителем Гран При.

Только в этот момент многие узнали, что в виртуальном мире Льюс Хэмилтон или Шарль Леклер не так и быстры. И обгоняют наших любимцев геймеры, имена которых вы, возможно, ни разу не слышали. Пора исправляться: представляем пять самых ярких представителей eSports-движения.

Игорь Фрага

Первое, что хочется узнать об Игоре – это его национальность. Нет, он не русский и вообще не славянин. Он наполовину бразилец, а наполовину японец. Причем родился Фрага именно в Японии, а вот рос уже в Бразилии.

Фрага, пожалуй, самый успешный киберспортсмен в реальных гонках. Этой зимой он выиграл молодежное формульное первенство Toyota Racing Series в Новой Зеландии, вступил в программу поддержки Red Bull, а весной должен был стартовать в реальной же Формуле 3. Но теперь вынужден вернуться в привычную для себя виртуальную реальность.

Игорь Фрага

Фрага – победитель турниров McLaren Shadow и FIA Gran Turismo Nations Cup, что само по себе делает его одним из самых успешных кибергонщиков в мире. Он также участвует в виртуальной Формуле 1 – теперь, понятное дело, за Red Bull.

Но самое удивительное, что из всех виртуальных чемпионов именно у Фраги есть реальный шанс на то, чтобы однажды, когда эпидемия отступит, оказаться в самой настоящей Формуле 1. Не просто же так Red Bull его поддерживает.

Давид «Тонзилла» Тоницца

Соскучились по победам Ferrari в реальной Формуле 1? Так знайте: в виртуальном мире у Скудерии все хорошо. И благодарить за это нужно молодого итальянца Давида Тониццу.

В 2017 и 2018 годах, когда прошли первые виртуальные чемпионаты Формулы 1, Ferrari не участвовала. В Маранелло решили, заниматься играми для них несерьезно. И как и в реальной Формуле 1 в киберпространстве без особого труда дважды победил гонщик на Mercedes.

Видимо, кого-то в руководстве итальянской компании это взбесило. И Скудерия начала поиск талантов. После отборочных киберзаездов Тониццу хотели видеть в своих рядах и другие команды, но 18-летний геймер из Италии не смог отказаться от возможности выступать на красной машине.

Давид Тоницца Фото: Ferrari

Тоницца уверенно захватил лидерство в начале чемпионата, но под конец чуть не упустил титул. Все решила финальная гонка на виртуальном «Интерлагосе».

Дело было в борьбе за компьютерный Кубок конструкторов. Напарники Тониццы тут оказались плохими помощниками – в командном зачете доминировала Red Bull. На три последние гонки «Быки» распределили силы таким образом, что в «Интерлагосе» их лидер Фредерик Расмуссен должен был уступить место более опытному на бразильской трассе пилоту.

Однако в двух из трех гонок именно Расмуссен не только гарантировал Red Bull Кубок конструкторов, но и обогнал Тониццу в личном зачете! В итоге Кристиан Хорнер лично настоял на том, чтобы датчанин отправился в виртуальную Бразилию и смог побороться за титул.

Там Расмуссен оказался в конце пелотона. Сказалось отсутствие тренировок на конкретной трассе. Зато Тоницца провел отличную гонку, финишировав вторым и выиграв дебютный чемпионат на Ferrari.

Даниэль Березнай

Если в «Интерлагосе» Тоницца стал только вторым, то кто же выиграл? Венгр Дани Березнай на Alfa Romeo, еще одна звезда киберспорта. При росте в 202 сантиметра Березнай, скорее, попал бы в сборную по баскетболу, чем поместился в болид Формулы 1. Но в виртуальном мире ему это не мешает.

Здесь Дани прозвали инопланетянином. Не только за необычную внешность и рост, но и за фантастические результаты в гонках.

В официальном виртуальном чемпионате Формулы 1 Березнай выступает второй год. В первом сезоне он стал вторым с командой Mercedes, а в прошлом году его перекупила Alfa Romeo. Даниэль обеспечил ей третье место в Кубке конструкторов.

Даниэль Березнай, Alfa Romeo

После известия об отмене Гран При Австралии виртуальная команда Veloce Esports Жана-Эрика Верня за 48 часов организовала альтернативную виртуальную гонку, в которую позвала в частности Ландо Норриса. Тот этап уверенно выиграл именно Березнай, опередив не только Норриса, но и Стоффеля Вандорна с Эстебаном Гутьерресом.

Руди ван Бюрен

В Нидерландах сейчас всплеск интереса к гонкам. Местные пилоты хороши. Это в первую очередь Макс Ферстаппен, но также и Робин Фрейнс, блистающий в Формуле Е. А еще Руди ван Бюрен, один из быстрейших геймеров во вселенной.

В 2017 году McLaren организовала турнир World Fastest Gamer, в котором победителя брали на работу пилотом симулятора в настоящей Формуле 1. И именно ван Бюрен выиграл эту должность.

Собственно, у Руди был уже опыт в реальных гонках: он с молодости занимался картингом. Гоночная карьера в реальном мире развивалась не столь успешно, зато перед монитором ван Бюрен весьма преуспел. После завершения контракта с McLaren Руди получил совершенно заслуженное место пилота симулятора в команде Mahindra Формулы Е – на сей раз ему не пришлось даже выигрывать никакого турнира.

Руди ван Бюрен, Mahindra Фото: Mahindra Racing

Руди – близкий друг и партнер по гонкам Ферстаппена. Сам пилот Red Bull в недавнем интервью так отзывался о соотечественнике: «В виртуальных гонках важно разбираться в настройках и тому подобном. Мой напарник по команде в виртуальных гонках Руди ван Бюрен в этом очень хорош, так что его навыки нам сильно помогают».

В минувшие выходные ван Бюрен выиграл кибергонку звезд на виртуальном «Индианаполисе». Вот краткий перечень тех, кого он обогнал: Хуан-Пабло Монтойя, Нико Хюлькенберг, Феликс Розенквист и Антониу Феликс да Кошта.

Василий «FatalVaska» Ануфриев

Если даже в Формуле 1 за последние годы было несколько гонщиков из России, то они должны были появится и в кибергонках. Взять хотя бы Василия Ануфриева.

Вообще Василий начинал в обычном картинге, где показал себя быстрым пилотом. Развивать карьеру помешало отсутствие денег, так что Ануфриев переключился на виртуальную реальность. Симулятор хотя и стоит недешево, обходится существенно дешевле настоящих гоночных формул.

Россиянин участвовал в различных турнирах, включая виртуальный кубок Lada – да, есть и такой. Там в прошлом году он одержал победу на «Хунгароринге». А летом Российская автомобильная федерация выбрала Ануфриева для участия в первых Международных автоспортивных играх FIA, которые прошли осенью в Риме.

Василий Ануфриев и президент FIA Жан Тодт

Те игры состояли из нескольких дисциплин, включая кибергонки. И российская команда выиграла автоспортивную олимпиаду. Увы, сам Ануфриев этой победе не способствовал: в виртуальном первенстве он занял обидное четвертое место, не завоевав медали.

Свое поражение геймер объяснил тем, что тренировался дома с немного другим рулем и со значительно меньшим по размеру монитором – а потому в гонке занимался адаптацией к непривычному симулятору. Зато Василий выразил готовность победить в играх в этом году – если РАФ снова выберет его.