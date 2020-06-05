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eSports / Отчет о гонке

40 кругов по Талладеге. На знаменитом суперспидвее прошли две кибергонки

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40 кругов по Талладеге. На знаменитом суперспидвее прошли две кибергонки
Автор:
5 июн. 2020 г., 08:52

Виртуальный чемпионат NASCAR провел два заезда на компьютерной версии легендарного овала

Минувшей ночью в киберчемпионате eNASCAR Heat Pro League состоялись две гонки. Каждая из них длилась 40 кругов; ареной стал четырехкилометровый суперспидвей в Талладеге. Два заезда отличались платформой, на которой прошли соревнования. Если в первом участники состязались на PlayStation 4, то во втором геймеры сразились друг с другом с помощью Xbox One.

Гонка на PS4: виртуальная Penske всех победила

Пилот виртуальной команды Penske Кори Ротгеб одержал победу среди обладателей PlayStation 4. Правда, начиналось все с доминирования Кайла Арнольда. Тот стартовал с поула и возглавил гонку, но на первом же пит-стопе потерял много времени и откатился назад.

Незадолго до второй и последней волны пит-стопов в гонке сформировалась группа лидеров из шести машин. Эти пилоты оторвались от преследователей на пять секунд. Ротгеб захватил первую строчку перед финальной сменой резины и не отдал позицию до самого финиша.

Под конец дистанции на Ротгеба серьезно наседал Майк Браас. На финише Браас отстал от победителя на 56 тысячных секунды. Победа в Талладеге позволила Ротгебу выйти в лидеры общего зачета PS4.

Гонка на Хbox One: большой завал

Наиболее ярким эпизодом кибергонки на Xbox One стал массовый завал на девятом круге. После крупной аварии на трассе надолго выбросили желтые флаги, которые изменили расстановку сил. В результате обладатель поула и лидер первых кругов Тайлер Дохар не смог побороться за победу и даже выпал из топ-5.

Вместо Дохара виртуальную гонку выиграл Джастин Брукс из JTG Daugherty Throttlers. Второе место занял Джордан МакГро, а третьим финишировал Луис Зайтер. Лидер общего зачета Даниэль Буттфафуоко в этот раз остался шестым, но это не помешало ему сохранить первую позицию в итоговой классификации. Буттафуоко на восемь очков опережает Зайтера и на 12 баллов превосходит Ника Уокера.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup , eSports
Местонахождение Талладега
Автор Ник де Грот

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