4 монитора, 3 руля, клавиатура на полу. Как выглядит рабочий стол Ферстаппена для кибергонок

Один из самых активных участников кибергонок Макс Ферстаппен разместил в твиттере фотографию своего домашнего симулятора. Голландец выложил снимок, где видно, как устроено рабочее место виртуального гонщика.

Ферстаппену потребовалось сразу четыре монитора. Три дисплея окружают Макса по периметру: судя по всему, таким способом пилот обеспечивает себе максимальный обзор, чтобы следить за всеми соперниками. Еще один экран расположен сверху. Там отображаются времена на круге Ферстаппена и его соперников, а также элементы телеметрии.

В настоящих гонках у Ферстаппена нет возможности получать столько информации сразу. Данные о телеметрии и результатах конкурентов Максу может сообщать его инженер, но это происходит не так быстро, как в виртуальных гонках.

Изучив фотографии, можно заметить, что у Ферстаппена как минимум три руля. Помимо того, которым он пользуется во время заезда, неподалеку стоят еще два. Можно предположить, что Макс обзавелся запасными рулевыми колесами после недавнего инцидента со сломанной деталью. Во время одной из кибергонок у Ферстаппена прямо во время виртуального соревнования отвалилась педаль.

Компьютерную мышь и клавиатуру Макс держит на полу. Сам гонщик сидит на эргономичном кресле, специально сделанном для виртуальных гонок.