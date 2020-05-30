Виртуальные «24 часа Ле-Мана» опубликовали полный список участников. Среди них оказались 25 гонщиков, выступавшие в Формуле 1. 20 из них завершили карьеру в чемпионате мира, пятеро будут выступать в сезоне-2020.

Среди действующих пилотов Ф1 в суточной кибергонке решили стартовать Макс Фертсаппен, Ландо Норрис (оба поедут за люксембургскую Team Redline), Шарль Леклер, Антонио Джовинацци (станут партнерами по Ferrari) и Пьер Гасли (в составе Veloce). Партнером Гасли станет совладелец Veloce и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь.

В числе бывших гонщиков Формулы 1 оказалось два чемпиона мира. Дженсон Баттон будет управлять машиной британского коллектива Team Rocket Zansho, а Фернандо Алонсо объединился с Рубенсом Баррикелло для совместного проекта FA/RB, где FA обозначает инициалы Алонсо, а RB – Баррикелло.

Шансы на победу также есть у Хуана-Пабло Монтойи, который поедет за Penske, и Стоффеля Вандорна, которому досталось место во втором экипаже Veloce Esports.

В зачете GTE напарниками станут Фелипе Масса и Джанкарло Физикелла, в основной категории LMP2 пару образуют Себастьен Буэми и Брендон Хартли. Семейный экипаж Panis Racing Triple A будут представлять отец и сына Панисы: Оливье и Орельен.

Среди других заметных участников можно выделить Магнуссена-старшего: датчанин покинул реальную команду Corvette в конце прошлого года, но ради виртуальной гонки в Ле-Мане Яна вновь позвали за руль.

Перечень экс-пилотов Формулы 1 на старте предстоящего соревнования дополнят Алекс Йонг, Камуи Кобаяси, Уилл Стивенс, Макс Папис, Нельсон Пике-младший, Бруно Сенна, Андре Лоттерер и Гидо ван дер Гарде. Кибергонку организуют ACO, WEC и Motorsport Games. На сайте этого проекта можно найти много интересного о виртуальном автоспорте.

Здесь можно скачать постер, который служит иллюстрацией к этой новости. Подробная информация о предстоящей кибергонке содержится на сайте 24virtual.lemansesports.com Трансляцию виртуальных «24 часов Ле-Мана» можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в субботу, 13 июня, в 16:00 по московскому времени.