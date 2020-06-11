Как известно, «24 часа Ле-Мана» в этом году по понятным причинам перенесена на осень. Но если субботним вечером в середине июня вы можете заснуть, только считая пит-стопы команды Toyota, то организаторы легендарной гонки и проект Motorsport Games о вас позаботились.

В эти выходные «Ле-Ман» пройдет в виртуальном варианте. И на протяжении всех 24-х часов за гонкой можно будет следить в прямом эфире прямо на нашем сайте.

И что, все-все-все будет как в настоящем Ле-Мане?

Не совсем. В частности, количество классов ограничено двумя. В старшем все команды поедут на одном и том же автомобиле – ORECA категории LMP2. В младшем можно выбирать из четырех машин категории GTE.

Так будут выглядеть прототипы младшего класса в цветах заводской команды Toyota. Хотя конкретно эта картинка выглядит фантастикой: при одинаковых машинах у экипажей Toyota не так много шансов оказаться на двух первых позициях. По крайней мере, гораздо меньше, чем в реальной гонке Фото: Toyota Gazoo Racing

Но если классов будет меньше, чем на реальном «Ле-Мане», то известных имен гораздо больше. Сколь престижна бы ни была суточная гонка, с каким бы придыханием не говорили о ней звезды автоспорта – но в реальности столь представительный состав участников ей собрать не удалось бы.

И кто же из знаменитостей поедет?

Два чемпионских титула, пять вице-чемпионских и 43 победы в гонках – такой результат получится, если сложить достижения в Формуле 1 Фернандо Алонсо и Рубенса Баррикелло. В чемпионате мира испанец и бразилец напарниками никогда не были – а вот в эти выходные выйдут на старт в одном экипаже.

Не особо заморачиваясь в плане креатива, Алонсо и Баррикелло выбрали для своей команды название FA/RB Allinsport, после чего доукомплектовали экипаж двумя киберспортсменами и получили стартовый номер 14. Выступать они, само собой, будут в старшем классе. Алонсо все-таки двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» – и сражаться за победу в младшей категории ему не с руки.

Алонсо и Баррикелло семь раз вместе поднимались на подиум после гонок Ф1. Но каждый раз были соперниками Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Еще один экс-чемпион Формулы 1, который готовится принять участие в гонке – Дженсон Баттон. Компанию ему составят не слишком известный Алекс Банкомб, полтора десятка лет выступающий в соревнованиях категории GT – и, опять же, два кибергонщика. Экипаж команды Team Rocket Zanscho заявлен в старший класс и получил номер 23.

Также стоит отметить экипаж под номером 54, выступающий в младшей категории. Цвета команды под названием Strong Together будут защищать Фелипе Масса и Джанкарло Физикелла. Это второй из двух (наряду с FA/RB Allinsport) экипажей, в составе которого есть сразу два пилота с опытом побед в гонках Формулы 1.

Более тщательный анализ стартового протокола позволяет увидеть в нем еще 15 экс-пилотов Ф1. В частности:

- Бруно Сенну (экипаж № 2)

- Макса Паписа

- Хуан-Пабло Монтойю (№ 6)

- Камуи Кобаяси (№ 7)

- Себастьена Буэми и Брендона Хартли (№ 8)

- Оливье Паниса (№ 9)

- Нельсиньо Пике (№ 10)

- Стоффеля Вандорна (№ 6)

- Алекса Йонга (№ 21)

- Жана-Эрика Верня (№ 24)

- Яна Магнуссена (№ 64)

- Уилла Стивенса

- Гидо ван дер Гарде

- Андре Лоттерера, который в 2014 году проехал одну гонку (№ 91)

А есть те, из кого песок еще не сыпется?

Конечно. Несколько пилотов Формулы 1, активно участвующих в виртуальных заездах, решили отметиться и в Ле-Мане. На старте будет сразу два экипажа, в составе которых будет по два гонщика из числа нынешних участников чемпионата мира.

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис (а также два кибергонщика) объединились в экипаже команды Redline, который выступает в старшем классе под номером 20. А вот Шарлю Леклеру и Антонио Джовинацци пришлось заявляться от имени команды Ferrari / AF Corse в младшую категорию, где есть возможность управлять автомобилем Ferrari 488 GTE. Вместе с двумя кибергонщиками монегаск и итальянец будут пилотировать машину под номером 51.

Из-за виртуального Ле-Мана Леклер бросил идею выиграть киберчепионат Формулы 1: Леклер отказался от виртуальной Формулы 1 ради «24 часов Ле-Мана»

Также в экипаж команды Veloce Esports под номером 24 вместе с Вернем и двумя киберспортсменами заявлен Пьер Гасли.

А где же звезды Ле-Мана?

С ними тоже все в полном порядке. По несколько экипажей выставили и заводская команда Toyota, и их главный соперник – коллектив Rebellion. Так что если вы следите за гонками на выносливость, привычные имена вроде Хосе-Марии Лопеса или Густаво Менезеса тоже будут мелькать на экранах.

На кого еще обратить внимание?

Ох, заметных имен много. Тут и многократный чемпион мира в кузовных гонках Энди Приоль, и едва не выигравший в прошлом году кубок мира WTCR аргентинец Эстебан Геррьери, и португалец Антониу Феликс да Кошта, который, похоже, вот-вот станет чемпионом Формулы Е из-за отмены оставшейся части сезона.

Стоит отметить Роберта Викенса, продолжающего непростой процесс восстановления после тяжелой аварии в IndyCar. Этой весной канадец отметился поулом и подиумом в виртуальных заездах, которые проводили организаторы американской серии – а теперь вместе с Фердинандом Габсбургом из DTM и двумя кибергонщиками будет бороться за победу в младшей категории за рулем Aston Martin.

Роберт Викенс Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images

Наконец, под номером 50 в старшей категории на старт выйдет женский экипаж: Кэтрин Легг, Татьяна Кальдерон, София Флерш и киберспортсменка Эмили Джонс.

Когда подключаться?

В любой момент с 15:25 субботы до 16:15 воскресенья. Все это время Motorsport.com (а также телеканал «Моторспорт.ТВ») будут вести прямую трансляцию заезда. А в числе комментаторов, которые помогут зрителям разобраться в происходящем, будут Сергей Беднарук и ответственный редактор российского Motorsport.com Александр Кабановский.