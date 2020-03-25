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Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии

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Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии
Автор:
, Редактор
25 мар. 2020 г., 19:50

Организаторы чемпионата в этот уик-энд проводят кибергонку вместо перенесенного из-за коронавируса реального этапа

Организаторы различных гоночных серий, этапы которых были отменены или перенесены из-за коронавируса, все чаще развлекают участников и болельщиков безопасными в дни карантина виртуальными гонками. Так, в европейском раллийном чемпионате этап, который должен был проходить на Азорских островах в этот уик-энд, перенесли на сентябрь.

Взамен организаторы в ERC устроили виртуальную гонку. Однако в существующих играх нет вирутальных аналогов спецучастков, которые входят в программу гонки на Азорских островах. В итоге соревнования под названием «Виртуальное азорское ралли» пройдет на цифровых спецучастках, позаимствованных из программы... Ралли Новая Зеландия! Причем организаторы пообещали усложнить маршрут с помощью дождя и тумана. 

Состав участников уже определен. Всего в виртуальном ралли будут соревноваться 857 гонщиков. Большинство из них являются геймерами, однако в заездах примут участие и звезды ERC, включая экс-чемпиона Алексея Лукьянюка, Криса Ингрэма и Мариана Грибеля.

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Об этой статье

Серия ERC
Пилоты Алексей Лукьянюк
Автор Сергей Иванов

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