Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии

Организаторы различных гоночных серий, этапы которых были отменены или перенесены из-за коронавируса, все чаще развлекают участников и болельщиков безопасными в дни карантина виртуальными гонками. Так, в европейском раллийном чемпионате этап, который должен был проходить на Азорских островах в этот уик-энд, перенесли на сентябрь.

Взамен организаторы в ERC устроили виртуальную гонку. Однако в существующих играх нет вирутальных аналогов спецучастков, которые входят в программу гонки на Азорских островах. В итоге соревнования под названием «Виртуальное азорское ралли» пройдет на цифровых спецучастках, позаимствованных из программы... Ралли Новая Зеландия! Причем организаторы пообещали усложнить маршрут с помощью дождя и тумана.

Состав участников уже определен. Всего в виртуальном ралли будут соревноваться 857 гонщиков. Большинство из них являются геймерами, однако в заездах примут участие и звезды ERC, включая экс-чемпиона Алексея Лукьянюка, Криса Ингрэма и Мариана Грибеля.