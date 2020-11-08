Штраф лишил Лукьянюка второго места на Ралли Венгрия

Норвежец Андреас Миккельсен выиграл Ралли Венгрия ERC. По итогам гонки пилот Skoda полторы минуты выиграл у Грегуара Мюнстера из Люксембурга. Тройку лидером замкнул испанец Эфрен Льярена.

Россиянин Алексей Лукьянюк выиграл три спецучастка во второй день гонки и по чистому времени завершил ее со вторым результатом, уступив Миккельсену четыре секунды. Однако полученные в субботу пятиминутный штраф отбросил Лукьянюка на 14-е место.

Неудача в Венгрии не лишила Лукьянюка лидерства в чемпионате. Его ближайший соперник Оливер Сольберг стал на этом этапе четвертым и сократил разрыв, но не нивелировал его.