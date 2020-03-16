Главные события
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
ERC / Новость

Российский гонщик подписал контракт с Citroen в чемпионате Европы по ралли

Поделились
Комментарии
Российский гонщик подписал контракт с Citroen в чемпионате Европы по ралли
Автор:
, шеф-редактор
16 мар. 2020 г., 11:40

Российский пилот Алексей Лукьянюк получил финансовую поддержку Citroen для выступлений в серии ERC. Спортсмену удалось собрать бюджет на половину сезона в чемпионате Европы

В 2020 году пилотом Citroen в чемпионате Европы по ралли станет россиянин Алексей Лукьянюк. Французский автопроизводитель предложил пилоту наиболее выгодные условия по сравнению с другими марками. Лукьянюк будет выступать на автомобиле C3 категории R5 за команду Saintéloc Junior Team. 

Обычно участники ERC сами платят за свои выступления: гонщики собирают бюджет, чтобы купить или арендовать гоночный автомобиль. На таких условиях в это межсезонье Лукьянюк вел переговоры с Volkswagen и Skoda. Как стало известно Motorsport.com, Citroen предложил Алексею особые условия: по сравнению с 2019 годом вклад французской компании в бюджет россиянина стал больше на 20-30%.

Еще одним преимуществом для Лукьянюка станет возможность работать с гоночным инженером Себастьена Ожье Тома Бретоном. В 2020 году Ожье перешел из Citroen в Toyota, но инженер Себастьена остался во французской компании.

Лукьянюк получил такой контракт благодаря успехам прошлого сезона. По ходу 2019 года Алексей помогал Citroen в доводке автомобиля C3 для ERC. За сезон россиянин успел протестировать три разных шасси; в процессе Лукьянюк подготовил масштабные рекомендации по доводке автомобиля. На заводе Citroen учли отзывы Алексея и усовершенствовали машину к новому сезону.

Алексей Лукьянюк за рулем раллийного Citroen C3

Алексей Лукьянюк за рулем раллийного Citroen C3

Еще одним новшеством-2020 для Лукьянюка станет контракт с Pirelli. В первый раз за все время выступлений на международной арене россиянин получит шины на все гонки бесплатно: стоимость всех комплектов компенсирует Pirelli. Прежде гонщик покупал резину за свой счет.

На данный момент Лукьянюк собрал бюджет для половины сезона в ERC. Главным спонсором Алексея в наступающем сезоне станет компания «Урал Асбест» с брендами «Эковер» и «Стилобит». Вместе с этой фирмой россиянина спонсирует изготовитель антифризов «Кулстрим» и поставщик замороженных продуктов «Хортекс».

Читайте также:

Сезон-2020 Лукьянюк проведет с новым штурманом. После ухода Алексея Арнаутова место в экипаже досталось Дмитрию Еремееву. Чемпионат Европы начнется с Ралли Канарских островов 7-9 мая. Лукьянюк выигрывал эту гонку три раза, с 2016 по 2018 год включительно.

Следующая новость
Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап

Предыдущая новость

Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия ERC , РАЛЛИ
Пилоты Алексей Лукьянюк
Автор Антон Погорельский

ERC Следующая сессия

Ралли Канарские острова

Ралли Канарские острова

7 мая - 9 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии

2
Формула 1

Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако

3
Картинг

Сироткин написал методичку для картингистов. В ней 22 страницы

4
Формула 2

У Мазепина-старшего заподозрили коронавирус

5
Формула 1

Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн

Самое важное:

Российский гонщик подписал контракт с Citroen в чемпионате Европы по ралли
ERC

Российский гонщик подписал контракт с Citroen в чемпионате Европы по ралли

Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап
ERC

Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап

Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений
RR

Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии
ERC

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии

Копецкий выиграл Ралли Злин
ERC

Копецкий выиграл Ралли Злин

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.