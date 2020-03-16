Российский гонщик подписал контракт с Citroen в чемпионате Европы по ралли

В 2020 году пилотом Citroen в чемпионате Европы по ралли станет россиянин Алексей Лукьянюк. Французский автопроизводитель предложил пилоту наиболее выгодные условия по сравнению с другими марками. Лукьянюк будет выступать на автомобиле C3 категории R5 за команду Saintéloc Junior Team.

Обычно участники ERC сами платят за свои выступления: гонщики собирают бюджет, чтобы купить или арендовать гоночный автомобиль. На таких условиях в это межсезонье Лукьянюк вел переговоры с Volkswagen и Skoda. Как стало известно Motorsport.com, Citroen предложил Алексею особые условия: по сравнению с 2019 годом вклад французской компании в бюджет россиянина стал больше на 20-30%.

Еще одним преимуществом для Лукьянюка станет возможность работать с гоночным инженером Себастьена Ожье Тома Бретоном. В 2020 году Ожье перешел из Citroen в Toyota, но инженер Себастьена остался во французской компании.

Лукьянюк получил такой контракт благодаря успехам прошлого сезона. По ходу 2019 года Алексей помогал Citroen в доводке автомобиля C3 для ERC. За сезон россиянин успел протестировать три разных шасси; в процессе Лукьянюк подготовил масштабные рекомендации по доводке автомобиля. На заводе Citroen учли отзывы Алексея и усовершенствовали машину к новому сезону.

Алексей Лукьянюк за рулем раллийного Citroen C3

Еще одним новшеством-2020 для Лукьянюка станет контракт с Pirelli. В первый раз за все время выступлений на международной арене россиянин получит шины на все гонки бесплатно: стоимость всех комплектов компенсирует Pirelli. Прежде гонщик покупал резину за свой счет.

На данный момент Лукьянюк собрал бюджет для половины сезона в ERC. Главным спонсором Алексея в наступающем сезоне станет компания «Урал Асбест» с брендами «Эковер» и «Стилобит». Вместе с этой фирмой россиянина спонсирует изготовитель антифризов «Кулстрим» и поставщик замороженных продуктов «Хортекс».

Сезон-2020 Лукьянюк проведет с новым штурманом. После ухода Алексея Арнаутова место в экипаже досталось Дмитрию Еремееву. Чемпионат Европы начнется с Ралли Канарских островов 7-9 мая. Лукьянюк выигрывал эту гонку три раза, с 2016 по 2018 год включительно.