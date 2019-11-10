Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
02 Минут
:
03 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
ERC / Ралли Венгрия / Отчет о гонке

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии

Поделились
Комментарии
Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии
Автор:
, Главный редактор
10 нояб. 2019 г., 16:14

Российский раллист до последнего дня последнего этапа чемпионата Европы сохранял шансы на титул – однако невезение в последний момент отняло у Алексея даже возможность забить гол престижа.

Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова занял 2-е место на Ралли Венгрия, последнем в этом сезоне этапе чемпионата Европы. Российский экипаж потерял лидерство на последнем спецучастке, уступив победу местным спортсменам Фридьешу Турану и Ласло Багамери на Skoda Fabia.

Перед стартом допа россияне, выступающие на автомобиле Citroen C3, выигрывали у Турана и Багамери почти 2 минуты. Однако, проколов одно из колес, россияне потеряли на 30-километровом допе 2,5 минуты, а с ними – и шансы на победу.

По ходу спецучастка, проходившего в темное время суток, в сложные условия попали все экипажи. Дождь и туман сделали видимость минимальной – многие пилоты, в частности, выключали фары в надежде лучше разглядеть трассу впереди. Другие экипажи жаловались на быстро запотевавшие стекла и чрезвычайно скользкую дорогу – некоторые даже охарактеризовали доп как худший за все время выступлений в ралли. Даже будущий победитель после финиша признался: «Когда ехали по трассе через этот туман, я думал: ох, зря они все-таки провели этот доп, можно было бы без него обойтись. Теперь-то, конечно, я совсем другого мнения!»

Однако проблемы стали главной проблемой, особенно для лидеров. В частности, колеса повредили три экипажа из первой пятерки. Наряду с Лукьянюком это сделал лидер чемпионата Крис Инграм, опустившийся из-за этого с 3-й позиции на 4-ю. К счастью для британского раллиста, это не помешало ему впервые в своей карьере завоевать титул чемпиона Европы.

Лукьянюк и Арнаутов в итоге стали вице-чемпионами, что является неплохим результатом после 3-х сходов на 8-ми этапах. Однако в качестве действующих победителей турнира россияне, естественно, ставили перед собой цель повторить прошлогодний успех.

Читайте также:

Следующая новость
Копецкий выиграл Ралли Злин

Предыдущая новость

Копецкий выиграл Ралли Злин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия ERC
Этап Ралли Венгрия
Сессия Второй день
Автор Кирилл Качнов

ERC Следующая сессия

Ралли Венгрия

Ралли Венгрия

8 нояб. - 10 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Самое важное:

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии
ERC

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии

Копецкий выиграл Ралли Злин
ERC

Копецкий выиграл Ралли Злин

Грязин разбил машину и сошел на Ралли Злин
ERC

Грязин разбил машину и сошел на Ралли Злин

Копецкий закончил лидером первый день Ралли Злин, Лукьянюк выбыл
ERC

Копецкий закончил лидером первый день Ралли Злин, Лукьянюк выбыл

Лукьянюку грозит дисквалификация в Ралли Злин из-за ошибки Citroen
ERC

Лукьянюку грозит дисквалификация в Ралли Злин из-за ошибки Citroen

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.