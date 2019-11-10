Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии

Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова занял 2-е место на Ралли Венгрия, последнем в этом сезоне этапе чемпионата Европы. Российский экипаж потерял лидерство на последнем спецучастке, уступив победу местным спортсменам Фридьешу Турану и Ласло Багамери на Skoda Fabia.

Перед стартом допа россияне, выступающие на автомобиле Citroen C3, выигрывали у Турана и Багамери почти 2 минуты. Однако, проколов одно из колес, россияне потеряли на 30-километровом допе 2,5 минуты, а с ними – и шансы на победу.

По ходу спецучастка, проходившего в темное время суток, в сложные условия попали все экипажи. Дождь и туман сделали видимость минимальной – многие пилоты, в частности, выключали фары в надежде лучше разглядеть трассу впереди. Другие экипажи жаловались на быстро запотевавшие стекла и чрезвычайно скользкую дорогу – некоторые даже охарактеризовали доп как худший за все время выступлений в ралли. Даже будущий победитель после финиша признался: «Когда ехали по трассе через этот туман, я думал: ох, зря они все-таки провели этот доп, можно было бы без него обойтись. Теперь-то, конечно, я совсем другого мнения!»

Однако проблемы стали главной проблемой, особенно для лидеров. В частности, колеса повредили три экипажа из первой пятерки. Наряду с Лукьянюком это сделал лидер чемпионата Крис Инграм, опустившийся из-за этого с 3-й позиции на 4-ю. К счастью для британского раллиста, это не помешало ему впервые в своей карьере завоевать титул чемпиона Европы.

Лукьянюк и Арнаутов в итоге стали вице-чемпионами, что является неплохим результатом после 3-х сходов на 8-ми этапах. Однако в качестве действующих победителей турнира россияне, естественно, ставили перед собой цель повторить прошлогодний успех.