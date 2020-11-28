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ERC / Ралли Канарские острова / Новость

Погода не дала Лукьянюку выйти в лидеры на Канарах

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Погода не дала Лукьянюку выйти в лидеры на Канарах
Автор:
, Главный редактор

Впрочем, российский пилот сохраняет весьма высокие шансы вернуть себе титул чемпиона Европы

Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова закончил на 8-й позиции общего зачета первый из двух дней Ралли Канарские острова – последнего в этом году этапа чемпионата Европы. Россияне, выступающие на автомобиле Citroen C3, чуть больше полутора минут уступают лидеру – испанскому пилоту Ивану Арешу, управляющему автомобилем Hyundai i20.

На результаты первого дня серьезно повлияла переменчивая погода в зоне проведения гонки. Многие экипажи в соответствии с полученными их командами прогнозами погоды отправлялись на дистанцию на сликах – и сталкивались с тем, что на трассе идет дождь. Именно это произошло с российским экипажем: на двух допах, где асфальт был сухим, Лукьянюк и Арнаутов показали лучшие времена – но потери на других 7-ми спецучастках не позволили им закрепиться в лидирующей группе.

«От езды по сухим спецучасткам я получил огромное удовольствие – и до конца жизни сохраню эти воспоминания в своем сердце, – прокомментировал развитие событий в пятницу российский пилот. – А в остальном день был дерьмовым».

К счастью для Лукьянюка, похожие проблемы возникли и у Оливера Сольберга – единственного соперника, который может не дать лидирующему в общем зачете россиянину завоевать титул. Днем сыну экс-чемпиона мира по ралли удалось минимизировать потери, поставив по диагонали слики и дождевые шины. Однако по итогам пятницы Сольберг остался на 7-м месте – в то время как для завоевания титула гонщику надо как минимум победить (плюс рассчитывать на неудачу Лукьянюка).

Победитель трех этапов мирового ралли Андреас Миккельсен, выступающий на автомобиле Skoda Fabia (и выигравший предыдущий, венгерский этап турнира), также не смог обернуть себе на пользу переменчивость погоды и занимает в промежуточном протоколе 11-е место.

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Об этой статье

Серия ERC
Этап Ралли Канарские острова
Пилоты Алексей Лукьянюк , Оливер Сольберг
Автор Кирилл Качнов

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