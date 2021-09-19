Миккельсен выиграл Азорское ралли, Лукьянюк сошел

Андреас Миккельсен на Skoda Fabia выиграл этап Европейского чемпионата по ралли, прошедший на Азорских островах. Он стал уже пятым победителем на пяти этапах этого года и теперь возглавляет чемпионат с отрывом от ближайшего преследователя на 34 очка.

Начало ралли складывалось для Миккельсена неудачно: после второго спецучастка он был только пятым, но под конец первого дня поднялся на вторую позицию, уступая Дани Сордо. Во второй день Миккельсен сумел воспользоваться тем, что у Сордо не осталось свежих шин и вышел вперед. Третьим в ралли стал Эфрен Ларена.

Российский экипаж Алексея Лукьянюка и штурмана Алексея Арнаутова выиграл квалификацию, но был вынужден сойти во второй день ралли.

Еще в первый день они столкнулись с проколом, а после в третьем заезде ударились о столб. Автомобиль получил незначительные повреждения, смог финишировать в этом заезде и был оперативно отремонтирован, но экипаж потерял много времени и был вынужден атаковать в полную силу.

Потому во второй день в машину положили единственное запасное колесо, чтобы максимально снизить ее вес. К сожалению, почти сразу у экипажа случилось два прокола, после чего продолжать выступление стало невозможно.