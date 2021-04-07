Лукьянюк выступит в новом сезоне европейского ралли

Двукратный чемпион Европы Алексей Лукьянюк нацелился защитить свой титул – он выступит в восьмиэтапном чемпионате за рулем Citroën C3 Rally2 в паре с Алексеем Арнаутовым. Они вместе стали сильнейшими в 2018-м, однако прошлый сезон гонщик начал в паре с Дмитрием Еремеевым, так как Арнаутов объявил о прекращении выступлений.

Однако питерский дуэт воссоединился в конце 2020-го, а теперь в классическом составе проведет новый сезон. Экипаж поедет при технической поддержке Saintéloc Junior Team на доработанной версии Citroën.

Лукьянюк стартовал на технике французского производителя два последних года. Обновления машины затронули программное управление двигателем, аэродинамические характеристики передней части кузова, ряд узлов ходовой части и тормозной системы.

«Я с нетерпением жду старта сезона и рад видеть календарь, включающий все восемь гонок, как это было раньше, – цитирует Лукьянюка пресс-служба. – Год должен стать захватывающим.

Думаю, на этот раз будет высокая конкуренция, ведь заявки на участие в серии подали очень сильные гонщики. Мы постараемся быть как можно более конкурентоспособными и получать от этого процесса удовольствие.

Что касается обновлений нашего Citroën C3 — мы с нетерпением ждем возможности их протестировать. В целом это отличная и прочная машина. Я рад видеть, что Citroën Racing продолжает развивать автомобиль и предпринимает дополнительные шаги для его улучшения. В прошлом году мы обсуждали с инженерами некоторые моменты, которые необходимо улучшать, – и было бы очень приятно увидеть, что это реализуется. Я надеюсь довольно скоро протестировать обновленный автомобиль на Азорских островах».

Сезон европейского ралли стартует на Азорах 6-8 мая.

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