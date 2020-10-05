Лукьянюк выиграл гонку ERC и остался без бюджета на остаток сезона
Петербуржец стал сильнейшим в Португалии, однако его выступление в оставшихся этапах оказалось под серьезным вопросом
Третий этап чемпионата Европы, Ралли Фафи Монтелонго, позволил экипажу Алексея Лукьянюка и Дмитрия Еремеева укрепить свои позиции в общем зачете. Уже в первый день экипаж на Citroen C3, грамотно выбирая резину, оторвался от соперников почти на 40 секунд.
При этом два главных соперника россиян, Оливер Сольберг и Крейг Брин, выбыли из борьбы за победу на одном и том же СУ8. Сына чемпиона мира Петтера Сольберга подвел мотор, а ирландский гонщик разбил машину в аварии.
В воскресенье преимущество Лукьянюка начало постепенно таять, а на предпоследнем допе он сам допустил ошибку и закрутился на сырой трассе. В итоге тройка лидеров уместилась на финише в пять секунд, но Алексей все же стал сильнейшим, опередив француза Йоана Бонато на Citroen и испанца Ивана Ареса на Hyundai.
Еще один россиянин Дмитрий Феофанов на Mitsubishi Lancer Evo X закончил гонку на 24-й позиции.
В общем зачете Лукьянюк и Еремеев теперь на 42 очка опережают Сольберга, однако после трех гонок ERC у экипажа кончился бюджет.
«Я надеюсь, что мы сможем привлечь бóльшую поддержку к следующему этапу, поскольку у нас есть проблемы с бюджетом в данный момент», – цитирует Алексея пресс-служба. Россияне одержали в этом сезоне две победы и один раз финишировали третьими, но если пропустят три оставшихся этапа чемпионата, то едва ли смогут удержаться на верхней строчке общего зачета.
Сезон европейского ралли продолжится через две недели на Кипре.
Об этой статье
|Серия
|ERC
|Этап
|Ралли Фафи Монтелонго
|Пилоты
|Алексей Лукьянюк
|Автор
|Александр Кабановский