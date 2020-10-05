Лукьянюк выиграл гонку ERC и остался без бюджета на остаток сезона

Третий этап чемпионата Европы, Ралли Фафи Монтелонго, позволил экипажу Алексея Лукьянюка и Дмитрия Еремеева укрепить свои позиции в общем зачете. Уже в первый день экипаж на Citroen C3, грамотно выбирая резину, оторвался от соперников почти на 40 секунд.

При этом два главных соперника россиян, Оливер Сольберг и Крейг Брин, выбыли из борьбы за победу на одном и том же СУ8. Сына чемпиона мира Петтера Сольберга подвел мотор, а ирландский гонщик разбил машину в аварии.

В воскресенье преимущество Лукьянюка начало постепенно таять, а на предпоследнем допе он сам допустил ошибку и закрутился на сырой трассе. В итоге тройка лидеров уместилась на финише в пять секунд, но Алексей все же стал сильнейшим, опередив француза Йоана Бонато на Citroen и испанца Ивана Ареса на Hyundai.

Еще один россиянин Дмитрий Феофанов на Mitsubishi Lancer Evo X закончил гонку на 24-й позиции.

В общем зачете Лукьянюк и Еремеев теперь на 42 очка опережают Сольберга, однако после трех гонок ERC у экипажа кончился бюджет.

«Я надеюсь, что мы сможем привлечь бóльшую поддержку к следующему этапу, поскольку у нас есть проблемы с бюджетом в данный момент», – цитирует Алексея пресс-служба. Россияне одержали в этом сезоне две победы и один раз финишировали третьими, но если пропустят три оставшихся этапа чемпионата, то едва ли смогут удержаться на верхней строчке общего зачета.

Сезон европейского ралли продолжится через две недели на Кипре.