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ERC / Ралли Канарские острова / Отчет о гонке

Лукьянюк выиграл чемпионат Европы по ралли

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Лукьянюк выиграл чемпионат Европы по ралли
Автор:
, Ответственный редактор

Финишировав на Канарских островах седьмым, российский гонщик стал двукратным чемпионом ERC

После первого дня финального этапа Алексей Лукьянюк и его главный соперник в споре за титул Оливер Сольберг оказались в середине первого десятка. 

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До финиша оставалось преодолеть восемь субботних спецучастков, однако сырая погода и коварные асфальтовые дорожки не обещали никому легкой жизни. 

Россиянин и швед (а сын чемпиона WRC Петтера Сольберга выступает именно под этим флагом) весь день обменивались ошибками. В итоге молодой гонщик на Skoda добился большего и финишировал четвертым, но этого оказалось недостаточно: титул достался Лукьянюку.

«Я недоволен тем, как проехал сегодня, – сказал двукратный чемпион Европы после финиша. – Я допустил две ошибки, гонка шла сложно. Я ждал этого момента и ощущал огромный прессинг по ходу всего сезона. А теперь просто могу вздохнуть спокойно и расслабиться».

Выиграв один из скоростных участков, петербуржец, в этот раз выступавший на Citroen со своим старым штурманом Алексеем Арнаутовым, финишировал на Канарах седьмым. 

Выиграв два из пяти состоявшихся в итоге этапов чемпионата, Лукьянюк повторил свой успех 2018 года. Штурман Дмитрий Еремеев, с которым он начинал чемпионат, также стал победителем ERC, несмотря на пропуск гонки.

Борьба за победу в Ралли Канарские Острова между тем удалась на славу: после пятницы тройка лидеров умещалась в десять секунд, но решающий день претенденты провели по разному: Ник Соланс «поймал» несколько проколов, еще один Испанец Иван Арес также не избежал ошибок – и сильнейшим в итоге стал Адриен Фурмо из Франции на Ford. 

Для 25-летнего гонщика это был всего второй старт в ERC – и он стал сильнейшим, опередив на 25 секунд своего опытного соотечественника Иоанна Бонато на Citroen.

Результаты Ралли Канарские острова (правый столбец):

 
Адриен Фурмо, Рено Жамуль, Ford Fiesta R5 MkII

Адриен Фурмо, Рено Жамуль, Ford Fiesta R5 MkII

Фото: M-Sport

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Об этой статье

Серия ERC
Этап Ралли Канарские острова
Пилоты Алексей Лукьянюк
Автор Александр Кабановский

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