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ERC / Ралли Серрас де Фафе э Фельгейрас Отчет о гонке

Лукьянюк приехал на подиум европейского ралли на трех колесах

Автор:
, Ответственный редактор

Российскому экипажу удалось довести машину до финиша, несмотря на серьезные технические проблемы – но о борьбе за победу пришлось забыть

Лукьянюк приехал на подиум европейского ралли на трех колесах

По итогам первого дня португальской гонки определились два явных лидера: Андреас Миккельсен, возглавляющий общий зачет, всего на четыре секунды опережал действующего чемпиона Алексея Лукьянюка. 

Так как к воскресенью погода испортилась, и проливной дождь превратил грунтовые дороги в скользкую грязь, итог борьбы за победу мог получиться любым. Но в этот раз все решила техника.

С самого утра на Citroen Лукьянюка начались проблемы с трансмиссией, и вскоре дело приняло серьезный оборот. 

«Наш автомобиль превратился из полноприводного на четырех колесах в трехколесноприводный, – рассказал гонщик. – Крутящий момент перестал поступать на одно из колес (правое переднее – прим.ред.).

Мы уточнили у команды стоит ли продолжать участие дальше, но команда сказала: "Давай!". Мы стартовали на четвертой секции. На спецучастке нас разочек развернуло, проиграли секунд 40, наверное. Тогда подумалось, что с этой точки на подиуме удержаться будет сложно, хотя сзади был достаточно большой отрыв».

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Фото: FIA European Rally Championship

О борьбе с Миккельсеном речи больше не было – норвежец на Skoda одержал вторую победу подряд и значительно укрепил шансы на титул чемпиона Европы. 

Но Лукьянюк удержался вторым – петербуржец отстал от победителя на две с лишним минуты, но все же не пропустил местного пилота Арминду Араужу, замкнувшего в итоге тройку призеров.

У участников ERC до завершения сезона осталось всего две гонки. Лукьянюк пока идет четвертым в общем зачете, при этом от второго места его отделяют только десять очков. Но вот преимущество лидирующего Миккельсена куда больше – 81 балл. Это значит, что защитить свой титул Алексей не сможет даже математически.

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Будь как Лукьянюк: раллист перевернулся – и почти попал на подиум

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Будь как Лукьянюк: раллист перевернулся – и почти попал на подиум
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