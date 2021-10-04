По итогам первого дня португальской гонки определились два явных лидера: Андреас Миккельсен, возглавляющий общий зачет, всего на четыре секунды опережал действующего чемпиона Алексея Лукьянюка.

Так как к воскресенью погода испортилась, и проливной дождь превратил грунтовые дороги в скользкую грязь, итог борьбы за победу мог получиться любым. Но в этот раз все решила техника.

С самого утра на Citroen Лукьянюка начались проблемы с трансмиссией, и вскоре дело приняло серьезный оборот.

«Наш автомобиль превратился из полноприводного на четырех колесах в трехколесноприводный, – рассказал гонщик. – Крутящий момент перестал поступать на одно из колес (правое переднее – прим.ред.).

Мы уточнили у команды стоит ли продолжать участие дальше, но команда сказала: "Давай!". Мы стартовали на четвертой секции. На спецучастке нас разочек развернуло, проиграли секунд 40, наверное. Тогда подумалось, что с этой точки на подиуме удержаться будет сложно, хотя сзади был достаточно большой отрыв».

Андреас Миккельсен, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Rally2 evo Фото: FIA European Rally Championship

О борьбе с Миккельсеном речи больше не было – норвежец на Skoda одержал вторую победу подряд и значительно укрепил шансы на титул чемпиона Европы.

Но Лукьянюк удержался вторым – петербуржец отстал от победителя на две с лишним минуты, но все же не пропустил местного пилота Арминду Араужу, замкнувшего в итоге тройку призеров.

У участников ERC до завершения сезона осталось всего две гонки. Лукьянюк пока идет четвертым в общем зачете, при этом от второго места его отделяют только десять очков. Но вот преимущество лидирующего Миккельсена куда больше – 81 балл. Это значит, что защитить свой титул Алексей не сможет даже математически.