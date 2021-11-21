Лукьянюк после победы на Канарах в шаге от рекорда Сайнса

Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова уверенно выиграл финальный этап чемпионата Европа, прошедший на Канарских островах. Россияне, выступающие на автомобиле Citroen C3, показали лучшие времена на 16-ти из 17-ти спецучастков и финишировали с отрывом более чем в полминуты от ближайшего преследователя.

Лукьянюк выиграл гонку на Канарских островах уже в четвертый раз и вошел в тройку наиболее успешных на этом ралли пилотов. Россиянин сравнялся по числу побед с Хесусом Пурасом, а чаще на островах добивался успеха только двукратный чемпион мира Карлос Сайнс.

В целом сезон, который Алексей начал в роли действующего чемпиона, сложился для спортсмена не слишком удачно. Яркие выступления (к примеру, победа на открывавшем сезона Ралли Польша) чередовались с провалами – к примеру, чешское Ралли Злин гонщик был вынужден пропустить, так как незадолго до старта разбил машину на тестах.

В результате Лукьянюк не попал даже в первую тройку общего зачета, закончив сезон на 4-й позиции. Чемпионом стал пропустивший последний этап Андреас Миккельсен. Норвежец, известный своими выступлениями в WRC и пытающийся вновь обратить на себя внимание команд высшей лиги, прибавил этот успех к уже завоеванному в нынешнем сезоне титулу чемпиона мира в младшей категории WRC 2.

В обоих турнирах Миккельсен выступал на автомобиле Skoda Fabia команды Toksport. Примечательно, что десять лет назад первыми крупными международными успехами норвежца стали два титула в турнире IRC, который позже был переименован в чемпионат Европы. Причем в 2011 и 2012 году спортсмен также управлял автомобилями Skoda Fabia.