Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли

Вслед за другими гоночными сериями в последний уик-энд июля взял старт и чемпионат Европы по классическому ралли – гонка Rally di Roma Capitale собрала на старте более полусотни экипажей.

С самого начала о претензиях на победу заявил победитель ERC 2018 года Алексей Лукьянюк. В нынешнем сезоне петербуржец выступает на Citroen C3 R5 за известную команду Sainteloc, а вместо завершившего карьеру штурмана Алексея Арнаутова ему ассистирует Дмитрий Еремеев.

Замена в составе не помешала россиянам выиграть все шесть субботних спецучастков, создав отрыв в полминуты от блежайшего преследователя, двукратного чемпиона Европы Джандоменико Бассо на VW Polo GTi R5.

Но в воскресенье опытный итальянец перешел в контратаку и начал догонять Лукьянюка. Алексей больше не выиграл ни одного спецучастка, однако контролировал ситуацию и поддерживал достаточный темп, чтобы выиграть гонку с перевесом в 16 секунд.

Третьим в Риме финишировал Оливер Сольберг – для сына знаменитого Петтера Сольберга это был дебютный старт на асфальте, и до начала гонки 18-летний норвежец говорил, что будет рад финишировать в десятке. В итоге он отстал на минуту с небольшим и поднялся на призовой подиум.

Заводской пилот Hyundai в WRC Крэйг Брин замкнул квартет сильнейших.

Еще один представитель России Дмитрий Феофанов, выступавший на Mitsubishi Lancer Evo X, завершил борьбу на 31-й позиции.

Результаты Rally di Roma Capitale: