Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Чехии
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Казань
08 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
ERC / Ралли Рим / Отчет о гонке

Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли

Поделились
Комментарии
Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли
Автор:
, Ответственный редактор
27 июл. 2020 г., 07:33

Несмотря на смену штурмана, россиянин одержал уверенную победу в асфальтовой гонке, прошедшей в окрестностях Рима

Вслед за другими гоночными сериями в последний уик-энд июля взял старт и чемпионат Европы по классическому ралли – гонка Rally di Roma Capitale собрала на старте более полусотни экипажей. 

С самого начала о претензиях на победу заявил победитель ERC 2018 года Алексей Лукьянюк. В нынешнем сезоне петербуржец выступает на Citroen C3 R5 за известную команду Sainteloc, а вместо завершившего карьеру штурмана Алексея Арнаутова ему ассистирует Дмитрий Еремеев.

Замена в составе не помешала россиянам выиграть все шесть субботних спецучастков, создав отрыв в полминуты от блежайшего преследователя, двукратного чемпиона Европы Джандоменико Бассо на VW Polo GTi R5.

Но в воскресенье опытный итальянец перешел в контратаку и начал догонять Лукьянюка. Алексей больше не выиграл ни одного спецучастка, однако контролировал ситуацию и поддерживал достаточный темп, чтобы выиграть гонку с перевесом в 16 секунд.

Третьим в Риме финишировал Оливер Сольберг – для сына знаменитого Петтера Сольберга это был дебютный старт на асфальте, и до начала гонки 18-летний норвежец говорил, что будет рад финишировать в десятке. В итоге он отстал на минуту с небольшим и поднялся на призовой подиум.

Заводской пилот Hyundai в WRC Крэйг Брин замкнул квартет сильнейших.

Еще один представитель России Дмитрий Феофанов, выступавший на Mitsubishi Lancer Evo X, завершил борьбу на 31-й позиции.

Результаты Rally di Roma Capitale:

 
Слайдер
Список

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Sainteloc Junior Team, Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Sainteloc Junior Team, Citroen C3 R5
1/6

Фотограф: ACI Sport

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
2/6

Фотограф: ACI Sport

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
3/6

Фотограф: ACI Sport

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
4/6

Фотограф: ACI Sport

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
5/6

Фотограф: ACI Sport

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Citroen C3 R5

Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Citroen C3 R5
6/6

Фотограф: Пресс-служба чемпионата Европы по ралли

Геймер рулит одной рукой: видео

Предыдущая новость

Геймер рулит одной рукой: видео
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия ERC
Этап Ралли Рим
Пилоты Алексей Лукьянюк
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

5 историй о том, как мы полюбили гонки
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

5 историй о том, как мы полюбили гонки

Марко призвал боссов Ф1 замедлить Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко призвал боссов Ф1 замедлить Mercedes

Мнение: Ferrari должна взять Шварцмана в Формулу 1. Он лучше Шумахера, Райкконена и Переса
Формула 2 Формула 2 / Мнение

Мнение: Ferrari должна взять Шварцмана в Формулу 1. Он лучше Шумахера, Райкконена и Переса

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме
Формула 1 Формула 1 / Новость
9мин

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

«Хэмилтон не выиграл бы на Ferrari». Хауг о проблемах Скудерии, Феттеле и злости Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Хэмилтон не выиграл бы на Ferrari». Хауг о проблемах Скудерии, Феттеле и злости Mercedes

16 самых тотальных побед Хэмилтона: от Японии-2007 до Венгрии-2020
Формула 1 Формула 1 / Галерея

16 самых тотальных побед Хэмилтона: от Японии-2007 до Венгрии-2020

Первая и последняя? Гонщики, одержавшие единственную победу в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Первая и последняя? Гонщики, одержавшие единственную победу в Формуле 1

Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP подряд
MotoGP MotoGP / Отчет о гонке

Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP подряд

Самое важное:

Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли
ERC ERC / Отчет о гонке

Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли

Геймер рулит одной рукой: видео
ERC ERC / Новости

Геймер рулит одной рукой: видео

Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии
ERC ERC / Новость

Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии

Финал чемпионата Европы по ралли проведут на Канарах
ERC ERC / Новость

Финал чемпионата Европы по ралли проведут на Канарах

Самое читаемое

1
Формула 1

5 историй о том, как мы полюбили гонки

2
Формула 1

Марко призвал боссов Ф1 замедлить Mercedes

3
Формула 2

Мнение: Ferrari должна взять Шварцмана в Формулу 1. Он лучше Шумахера, Райкконена и Переса

4
Формула 1

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

9мин
5
Формула 1

«Хэмилтон не выиграл бы на Ferrari». Хауг о проблемах Скудерии, Феттеле и злости Mercedes

Самое важное:

Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли
ERC

Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли

Геймер рулит одной рукой: видео
ERC

Геймер рулит одной рукой: видео

Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии
ERC

Этап ERC на Азорах заменили кибер-гонкой в Новой Зеландии

Финал чемпионата Европы по ралли проведут на Канарах
ERC

Финал чемпионата Европы по ралли проведут на Канарах

Очередные этапы WRX и ERC перенесены
RX

Очередные этапы WRX и ERC перенесены

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.