Лукьянюк начал с победы новый сезон европейского ралли
Несмотря на смену штурмана, россиянин одержал уверенную победу в асфальтовой гонке, прошедшей в окрестностях Рима
Вслед за другими гоночными сериями в последний уик-энд июля взял старт и чемпионат Европы по классическому ралли – гонка Rally di Roma Capitale собрала на старте более полусотни экипажей.
С самого начала о претензиях на победу заявил победитель ERC 2018 года Алексей Лукьянюк. В нынешнем сезоне петербуржец выступает на Citroen C3 R5 за известную команду Sainteloc, а вместо завершившего карьеру штурмана Алексея Арнаутова ему ассистирует Дмитрий Еремеев.
Замена в составе не помешала россиянам выиграть все шесть субботних спецучастков, создав отрыв в полминуты от блежайшего преследователя, двукратного чемпиона Европы Джандоменико Бассо на VW Polo GTi R5.
Но в воскресенье опытный итальянец перешел в контратаку и начал догонять Лукьянюка. Алексей больше не выиграл ни одного спецучастка, однако контролировал ситуацию и поддерживал достаточный темп, чтобы выиграть гонку с перевесом в 16 секунд.
Третьим в Риме финишировал Оливер Сольберг – для сына знаменитого Петтера Сольберга это был дебютный старт на асфальте, и до начала гонки 18-летний норвежец говорил, что будет рад финишировать в десятке. В итоге он отстал на минуту с небольшим и поднялся на призовой подиум.
Заводской пилот Hyundai в WRC Крэйг Брин замкнул квартет сильнейших.
Еще один представитель России Дмитрий Феофанов, выступавший на Mitsubishi Lancer Evo X, завершил борьбу на 31-й позиции.
Результаты Rally di Roma Capitale:
Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Sainteloc Junior Team, Citroen C3 R5
Фотограф: ACI Sport
Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
Фотограф: ACI Sport
Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
Фотограф: ACI Sport
Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
Фотограф: ACI Sport
Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Saintéloc Junior Team, Citroen C3 R5
Фотограф: ACI Sport
Алексей Лукьянюк, Дмитрий Еремеев, Citroen C3 R5
Фотограф: Пресс-служба чемпионата Европы по ралли
Об этой статье
|Серия
|ERC
|Этап
|Ралли Рим
|Пилоты
|Алексей Лукьянюк
|Автор
|Александр Кабановский