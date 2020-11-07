Лукьянюк идет 19-м после 8 СУ Ралли Венгрия, лидирует Миккельсен
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Штраф выбросил россиянина из тройки лидеров
Андреас Миккельсен на Skoda возглавляет общий зачет Ралли Венгрия ERC по итогам восьми спецучастков. Норвежец на 18 секунд опережает ирландца Крэйга Брина, который выступает за Huyndai. Тройку замыкает Грегуар Мюнстер из Люксембурга.
Российский гонщик Алексей Лукьянюк по чистому времени мог бы идти третьим, уступая лидеру 27 секунд. Однако полученные 5 минут штрафа отбросили гонщика на Citroen на 19-ю позицию. При этом, Лукьянюк завершил все спецучастки в первой четверке.
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Об этой статье
|Серия
|ERC
|Пилоты
|Алексей Лукьянюк
|Автор
|Иван Матушкин
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Лукьянюк идет 19-м после 8 СУ Ралли Венгрия, лидирует Миккельсен
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