Лукьянюк идет 19-м после 8 СУ Ралли Венгрия, лидирует Миккельсен

Андреас Миккельсен на Skoda возглавляет общий зачет Ралли Венгрия ERC по итогам восьми спецучастков. Норвежец на 18 секунд опережает ирландца Крэйга Брина, который выступает за Huyndai. Тройку замыкает Грегуар Мюнстер из Люксембурга.

Российский гонщик Алексей Лукьянюк по чистому времени мог бы идти третьим, уступая лидеру 27 секунд. Однако полученные 5 минут штрафа отбросили гонщика на Citroen на 19-ю позицию. При этом, Лукьянюк завершил все спецучастки в первой четверке.