Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул
ERC / Ралли Венгрия Новости

Грязина лишили победы в Ралли Венгрия

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

Россиянин получил 15-минутный штраф за то, что без замедления проехал мимо попавшего в аварию Норберта Герцига

Грязина лишили победы в Ралли Венгрия

Россиянин Николай Грязин лишился победы в прошедшем вчера этапе Ралли Венгрия европейского чемпионата ERC. После просмотра видео с бортовой камеры его машины судьи добавили ко времени Грязина 15 минут, что отправило его с первого на 24 место в таблице этапа.

Грязина наказали за то, что он на полной скорости проехал мимо разбитой машины своего соперника Норберта Герцига, который попал в аварию перед тем, как мимо проехал Грязин на восьмом спецучастке. Этот спецучасток Грязин выиграл.

По правилам в таких случаях на приборной панели Грязина должен был либо гореть сигнал SOS, либо сигнал ОК. Если оба сигнала не горят, гонщик обязан остановиться и убедиться, что с его соперниками все в порядке.

Так вот, просмотр записи с бортовой камеры Грязина показал, что обе контрольные лампы не горели. Судя по всему, надпись ОК погасла автоматически из-за аварии, а надпись SOS Герциг не включил.

Из-за штрафа Грязина, победителем венгерского этапа стал Мадс Остберг.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул

Предыдущая новость

Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул
Загрузить комментарии
Больше от
Николай Грязин
Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул Ралли Венгрия
ERC

Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул

Невилль выиграл Ралли Испания, Эванс сохранил шанс на титул Ралли Испания
WRC

Невилль выиграл Ралли Испания, Эванс сохранил шанс на титул

Невилль укрепил лидерство в Ралли Испания, Грязин второй в классе Ралли Испания
WRC

Невилль укрепил лидерство в Ралли Испания, Грязин второй в классе

Самое читаемое Сегодня

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Почему у Мазепина отлетел подголовник? Штайнер не в курсе
Формула 1 Формула 1

Почему у Мазепина отлетел подголовник? Штайнер не в курсе

Гран При США: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При США: пять быстрых выводов

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Почему Mercedes не стала копировать тактику Red Bull? Вольф ответил
Формула 1 Формула 1

Почему Mercedes не стала копировать тактику Red Bull? Вольф ответил

«Легко могли переиграть Риккардо». Сайнс назвал причину неудачи в Остине
Формула 1 Формула 1

«Легко могли переиграть Риккардо». Сайнс назвал причину неудачи в Остине

Перес заболел утром перед гонкой в Остине
Формула 1 Формула 1

Перес заболел утром перед гонкой в Остине

Mercedes опускает корму? Ferrari делает это годами!
Формула 1 Формула 1

Mercedes опускает корму? Ferrari делает это годами!

Самое важное:

Грязина лишили победы в Ралли Венгрия
ERC ERC

Грязина лишили победы в Ралли Венгрия

Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул
ERC ERC

Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул

Лукьянюк приехал на подиум европейского ралли на трех колесах
ERC ERC

Лукьянюк приехал на подиум европейского ралли на трех колесах

Будь как Лукьянюк: раллист перевернулся – и почти попал на подиум
ERC ERC

Будь как Лукьянюк: раллист перевернулся – и почти попал на подиум

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.