Грязина лишили победы в Ралли Венгрия

Россиянин Николай Грязин лишился победы в прошедшем вчера этапе Ралли Венгрия европейского чемпионата ERC. После просмотра видео с бортовой камеры его машины судьи добавили ко времени Грязина 15 минут, что отправило его с первого на 24 место в таблице этапа.

Грязина наказали за то, что он на полной скорости проехал мимо разбитой машины своего соперника Норберта Герцига, который попал в аварию перед тем, как мимо проехал Грязин на восьмом спецучастке. Этот спецучасток Грязин выиграл.

По правилам в таких случаях на приборной панели Грязина должен был либо гореть сигнал SOS, либо сигнал ОК. Если оба сигнала не горят, гонщик обязан остановиться и убедиться, что с его соперниками все в порядке.

Так вот, просмотр записи с бортовой камеры Грязина показал, что обе контрольные лампы не горели. Судя по всему, надпись ОК погасла автоматически из-за аварии, а надпись SOS Герциг не включил.

Из-за штрафа Грязина, победителем венгерского этапа стал Мадс Остберг.