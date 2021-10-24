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ERC / Ралли Венгрия Новости

Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул

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Алексей Лукьянюк, который становился чемпионом ERC в 2018 и 2020 годах, участия в этапе не принимал

Грязин выиграл этап ERC в Венгрии, Миккельсен взял там титул

Россиянин Николай Грязин, выступающий под латвийской гоночной лицензией, встал победителем этапа европейского чемпионата по ралли, проходившего в Венгрии. Он на 37 секунд опередил Мадса Остберга и на 59 секунд Марчика Милко, ставшего третьим.

Это вторая победа Грязина в сезоне, где он принял участие всего в четырех этапах из семи прошедших. В двух остальных он не заработал очков.

«Приятно впервые выиграть здесь, –сказал после финиша Грязин, который впервые участвовал в венгерском этапе. – Нам повезло воспользоваться проблемами некоторых соперников, в то время как мы сами показывали стабильную скорость. Я хочу поблагодарить команду, которая проделала отличную работу и незамедлительно внесла изменения в настройки, о которых я просил».

Впереди в чемпионате предстоит еще финальный этап на Канарских островах, однако судьба титула решилась уже в Венгрии. Чемпионам стал Андреас Миккельсен, финишировавший седьмым. Ранее он же стал победителем чемпионата мира в зачете WRC2.

В 2018 и 2020 годах чемпионом ERC становился россиянин Алексей Лукьянюк. Перед этапом в Венгрии он занимал четвертую строчку в общем зачете, однако на эту гонку не поехал. Возможно, это объясняется тем, что за два этапа до финиша чемпионата у Лукьянюка уже не было арифметических шансов вновь выиграть титул.

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