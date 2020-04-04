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ERC / Ралли Азорские острова / Новости

Геймер рулит одной рукой: видео

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Геймер рулит одной рукой: видео
4 апр. 2020 г., 01:30

Один из участников виртуального Ралли Азорских островов справился с гонкой одной правой. Геймер проехал целый спецучасток, управляя машиной одной рукой. Посмотрите на это прямо сейчас

В компьютерной версии Ралли Азорских островов стартовали более 800 игроков. Один из них отличился стилем управления. Это лучше увидеть:

Кибергонку выиграл Педро Силва за рулем виртуальной Ford Fiesta R5. Он на 13,7 секунд превзошел ставшего вторым Джона Армстронга на Volkswagen Polo R5. Третье место занял Али Турккан на Mitsubishi Space Star R5. Россиянин Алексей Лукьянюк, управлявший компьютерной версией Citroen C3, уступил победителю более двух минут и пришел к финишу 18-м.

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Об этой статье

Серия Other rally , ERC , eSports
Этап Ралли Азорские острова
Сессия Виртуальное ралли Азорских островов

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