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ERC / Ралли Канарские острова / Новость

Финал чемпионата Европы по ралли проведут на Канарах

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Финал чемпионата Европы по ралли проведут на Канарах
Автор:
, шеф-редактор
23 мар. 2020 г., 20:05

Ралли Канарских островов перенесли на 3-5 декабря в связи с эпидемией коронавируса. Эта гонка станет заключительным этапом сезона-2020

Раллийный чемпионат Европы сменил место проведения финальной гонки. Вместо Венгрии сезон-2020 завершится на Канарских островах. Изначально этап на Канарах должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса ралли решили перенести на 3-5 декабря. Гонка в Венгрии пройдет в заранее оговоренные даты — с 6 по 8 ноября — но из-за сдвига Ралли Канарских островов станет не последним, а предпоследним этапом ERC.

Организаторы чемпионата Европы Жан-Батист Ле из компании Eurosport Events пообещал провести в 2020 году полный сезон ERC из восьми этапов. По словам Ле, это важно не столько для участников, сколько для мелкого бизнеса, который обслуживает команды и пилотов чемпионате Европы во время гонок. Судя по всему, промоутер имел в виду местные гостиницы, кафе, заправки и магазины, в которых тратят деньги гонщики и сотрудники команд ERC.

Перенос Ралли Канарских островов на декабрь стал уже вторым изменением календаря в этом сезоне. Ранее организаторы отложили гонку на Азорских островах, которая должна была открывать чемпионат-2020. Вместо апреля этот этап теперь намечен на 17-19 сентября.

Ближайший этап ERC должен пройти в Латвии с 29 по 31 мая. Это гравийное Ралли Лиепая. На момент написания заметки о переносе этой гонки не сообщалось, однако сложная эпидемиологическая обстановка в Европе может привести к срыву и латвийского этапа. В таком случае сезон ERC откроется в Польше 26 июня.

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Об этой статье

Серия ERC
Этап Ралли Канарские острова
Автор Антон Погорельский

ERC Следующая сессия

Ралли Лиепая

Ралли Лиепая

29 мая - 31 мая

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