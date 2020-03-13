Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап
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Гонка на Азорских островах должна была пройти через пару недель – теперь же если и состоится, то через несколько месяцев
Организаторы чемпионата Европы по ралли (ERC) объявили, что не смогут провести в изначально определенные этапы первый этап турнира – Ралли Азорские острова. Гонка должна была пройти с 26 по 28 марта – но в связи с глобальной пандемией местные власти ввели запрет на массовые мероприятия, который будет действовать минимум до начала апреля.
Новыми датами для гонки теперь выбраны 9-11 октября. В этот уик-энд изначально должно было состояться Ралли Кипра – и его передвинули на неделю позже, на 16-18 октября.
На данный момент первым этапом серии должно стать Ралли Канарские острова, запланированное на май. Напомним, что постоянным участником чемпионата ERC (и одним из его победителей) является российский раллист Алексей Лукьянюк.
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Об этой статье
|Серия
|ERC
|Этап
|Ралли Азорские острова
|Автор
|Франческо Корги
Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап
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