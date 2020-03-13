Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Второй день в процессе . . .
Отчет о последней сессии Свежие результаты
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
ERC / Ралли Азорские острова / Новость

Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап

Поделились
Комментарии
Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап
Автор:
13 мар. 2020 г., 18:00

Гонка на Азорских островах должна была пройти через пару недель – теперь же если и состоится, то через несколько месяцев

Организаторы чемпионата Европы по ралли (ERC) объявили, что не смогут провести в изначально определенные этапы первый этап турнира – Ралли Азорские острова. Гонка должна была пройти с 26 по 28 марта – но в связи с глобальной пандемией местные власти ввели запрет на массовые мероприятия, который будет действовать минимум до начала апреля.

Новыми датами для гонки теперь выбраны 9-11 октября. В этот уик-энд изначально должно было состояться Ралли Кипра – и его передвинули на неделю позже, на 16-18 октября.

На данный момент первым этапом серии должно стать Ралли Канарские острова, запланированное на май. Напомним, что постоянным участником чемпионата ERC (и одним из его победителей) является российский раллист Алексей Лукьянюк.

Читайте также:

Следующая новость
Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений

Предыдущая новость

Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия ERC
Этап Ралли Азорские острова
Автор Франческо Корги

ERC Следующая сессия

Ралли Канарские острова

Ралли Канарские острова

7 мая - 9 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

Самая грустная пятница. Как Формула 1 прощалась с Мельбурном

2
Формула 1

Болельщиков не пустили на трассу в Альберт-Парке и они очень недовольны. Смотрите сами

3
Формула 1

План спасения. Сможет ли Формула 1 переписать календарь и все-таки провести сезон-2020

4
Автомобили

McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали

5
Формула 1

За день до отмены. Шпионские фото технических новинок Гран При Австралии

Самое важное:

Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап
ERC

Чемпионат Европы по ралли перенес первый этап

Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений
RR

Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии
ERC

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии

Копецкий выиграл Ралли Злин
ERC

Копецкий выиграл Ралли Злин

Грязин разбил машину и сошел на Ралли Злин
ERC

Грязин разбил машину и сошел на Ралли Злин

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.