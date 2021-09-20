Будь как Лукьянюк: раллист перевернулся – и почти попал на подиум

Португальский раллист Рикардо Моура в минувшие выходные стал лучшим представителем своей страны на домашнем этапе чемпионата Европы по ралли – гонке на Азорских островах. С одной стороны, пилот, управлявший автомобилем Skoda Fabia, имеет все основания быть разочарованным – ведь от гонщика, ставшего третьим, он отстал на 3 с небольшим секунды. С другой стороны, финиш на 4-й позиции вполне можно назвать большой удачей для спортсмена – ведь на дистанции он перевернул свой автомобиль.

Моура, который ранее уже дважды (в 2018 и 2019 году) заканчивал азорскую гонку на 2-й позиции, на всем протяжении ралли находился в группе лидеров. В первый день он выиграл два спецучастка и до старта последнего пятничного допа находился на первой строчке протокола. Потом португалец пропустил вперед известных по выступлениям в WRC Андреаса Миккельсена (который в итоге и выиграл гонку) и Дани Сордо – но к моменту старта последнего спецучастка гонки занимал 3-е место, опережая ближайшего преследователя на 13 секунд. Однако на последнем допе на входе в один из поворотов пилот зацепил земляной откос – и его хэтчбек тут же перевернулся.

Примечательно, что ключевые агрегаты и системы автомобиля (мотор, коробка передач и подвеска) по ходу инцидента не пострадали – и Моура уступил своему главному сопернику около 15 секунд из-за слетевшей с обода шины.

Следящим за ралли болельщикам этот эпизод напомнил недавний инцидент с участием Алексея Лукьянюка. В июле российский спортсмен перевернул свой автомобиль (которым тоже была Skoda Fabia) на последнем спеуцучастке Ралли Эстония – что не помешало гонщику стать лучшим среди спортсменов на технике группы R5 (т.е. выступающих в WRC 2 и WRC 3) – младших классах раллийной чемпионата мира. Набрав при этом первые очки в зачет чемпионата мира.

В гонке на Азорских островах россиянин, являющийся двукратный чемпионом Европы, также участвовал – но сошел из-за двух подряд проколов (Лукьянюк в этот момент пытался догнать лидеров и ради снижения массы машины взял на борт только одно запасное колесо). После 5-ти этапов из 8-ми пилот занимает 5-е место в общем зачете, проигрывая лидирующему Миккельсену 69 очков.