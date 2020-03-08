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Видео: авария в первой гонке по обновленному «Зандфорту»

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Видео: авария в первой гонке по обновленному «Зандфорту»
8 мар. 2020 г., 08:42

Porsche 911 вылетел с трассы в пятом повороте, пилот смог самостоятельно покинуть машину

Автодром в голландском Зандфорте принял первую гонку после реконструкции, которой он подвергся для того, чтобы принять Гран При Формулы 1. Это был финал Зимнего чемпионата по гонкам на выносливость.

Гонка запомнилась аварией, видео которой было выложено на ютьюбе. Автомобиль Porsche 911 обгонял на круг более медленную BMW M3 и, судя по всему после контакта с этой машиной, вылетел за пределы трассы в пятом повороте, совершив несколько переворотов.

 

Сообщается, что пилот самостоятельно смог вылезти из перевернутой машины и, судя по всему, не получил серьезных травм.

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