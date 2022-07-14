В России возобновляется чемпионат гонок на выносливость
Объявлен календарь сезона 2022 года
Российская серия гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) возвращается на автодромы после двухлетнего перерыва. Календарь 2022 года включает четыре этапа в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
24 июля в 18.30 по московскому времени лучшие российские автогонщики выйдут на старт первого этапа четырехчасового марафона на подмосковной трассе Moscow Raceway. В рамках этого соревнования состоится также зачет Чемпионата Москвы, что позволит участникам получить официальные спортивные разряды и звания.
В 2022 году количество этапов увеличилось до четырех. Соревнования пройдут на Moscow Raceway (24 июля), затем участников ждут значительно обновленная Игора Драйв (7 августа), Казань-Ринг (24 сентября) и Сочи Автодром (23 октября).
Moscow Raceway в этом году примет гонку REC уже в 6-й раз: именно здесь 24 октября 2015 года состоялся дебют эндуранса в его нынешнем виде. Победу в той гонке одержал экипаж Ильи Буренко и Олега Квитки на прототипе FENIX.
Трасса Игора Драйв под Санкт-Петербургом подверглась серьезной реконструкции, радикально изменив конфигурацию. Соревнование на Игора Драйв пройдет в рамках фестиваля музыки и скорости GARAGE FEST.
Казань принимала российский эндуранс три раза – в 2017, 2018 и 2019 годах. Гонки на Казань Ринге всегда славились непредсказуемостью и обилием инцидентов. Отчасти, этому способствует конфигурация трассы, которая не прощает ошибок в пилотировании.
Завершится сезон гонкой на всем известном Сочи Автодром – на трассе, которая на протяжении 8 лет принимала гонки Формулы-1.
В нынешнем формате гонки на выносливость проводятся в России с 2015 года. Отличительная особенность этих соревнований – длинная дистанция, смена пилотов и дозаправки по ходу заезда.
Регламент дает возможность принять участие в соревновании автомобилям разных классов: в списке участников заявлены мощные спортпрототипы и автомобили GT, спортивные авто Кубка Porsche, Кубка Mazda, TCR, «классика» и даже шорткаты. Хедлайнерами REC-2022 станут известные пилоты мирового уровня – Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алешин. Ожидаются многократные победители и призеры международных многочасовых марафонов – Роман Русинов и Габриэле Пьяна.
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