В России возобновляется чемпионат гонок на выносливость

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Российская серия гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) возвращается на автодромы после двухлетнего перерыва. Календарь 2022 года включает четыре этапа в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

24 июля в 18.30 по московскому времени лучшие российские автогонщики выйдут на старт первого этапа четырехчасового марафона на подмосковной трассе Moscow Raceway. В рамках этого соревнования состоится также зачет Чемпионата Москвы, что позволит участникам получить официальные спортивные разряды и звания.

В 2022 году количество этапов увеличилось до четырех. Соревнования пройдут на Moscow Raceway (24 июля), затем участников ждут значительно обновленная Игора Драйв (7 августа), Казань-Ринг (24 сентября) и Сочи Автодром (23 октября).

Moscow Raceway в этом году примет гонку REC уже в 6-й раз: именно здесь 24 октября 2015 года состоялся дебют эндуранса в его нынешнем виде. Победу в той гонке одержал экипаж Ильи Буренко и Олега Квитки на прототипе FENIX.

Трасса Игора Драйв под Санкт-Петербургом подверглась серьезной реконструкции, радикально изменив конфигурацию. Соревнование на Игора Драйв пройдет в рамках фестиваля музыки и скорости GARAGE FEST.

Казань принимала российский эндуранс три раза – в 2017, 2018 и 2019 годах. Гонки на Казань Ринге всегда славились непредсказуемостью и обилием инцидентов. Отчасти, этому способствует конфигурация трассы, которая не прощает ошибок в пилотировании.

Завершится сезон гонкой на всем известном Сочи Автодром – на трассе, которая на протяжении 8 лет принимала гонки Формулы-1.

В нынешнем формате гонки на выносливость проводятся в России с 2015 года. Отличительная особенность этих соревнований – длинная дистанция, смена пилотов и дозаправки по ходу заезда.

Регламент дает возможность принять участие в соревновании автомобилям разных классов: в списке участников заявлены мощные спортпрототипы и автомобили GT, спортивные авто Кубка Porsche, Кубка Mazda, TCR, «классика» и даже шорткаты. Хедлайнерами REC-2022 станут известные пилоты мирового уровня – Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алешин. Ожидаются многократные победители и призеры международных многочасовых марафонов – Роман Русинов и Габриэле Пьяна.