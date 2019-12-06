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Гонки на выносливость / Аналитика

Total: Топливо Ле-Мана через 10 лет – на обычных АЗС

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Total: Топливо Ле-Мана через 10 лет – на обычных АЗС
Автор:
6 дек. 2019 г., 08:42

Ведущий специалист гоночной программы Total рассказывает о том, чем отличаются масла и топливо для разных категорий автоспорта и как участие в гонках помогает совершенствовать продукты, предназначенные для обычных автомобилистов.

Сфера деятельности марки Total охватывает самые разные, часто – не похожие друг на друга гоночные дисциплины. К примеру, ралли и гонки на выносливость. О том, как сказывается разница между условиями гонок на разнице в требованиях к эксплуатационным жидкостям и их составе, Motorsport.com рассказал Ромен Обри, руководитель отдела Total по работе на соревнованиях.

В чем заключается ключевая разница между топливами, которые используются в ралли и гонках на выносливость?

Начнем с того, что в чемпионате мира по ралли используются только турбомоторы объемом 1,6 литра, в то время как в гонках на выносливость применяются двигатели разной конфигурации и разного рабочего объема. Это сказывается на подходе к разработке топлива.

Однако важнее другой момент. В ралли не играет решающего значения расход топлива: машина очень редко уезжает на очередную секцию заправленной под завязку и так же редко приезжает в сервис-парк на последних каплях топлива. Поэтому мы можем сконцентрироваться на том, чтобы добиться максимальной мощности.

В гонках на выносливость расход топлива принципиально важен. И поэтому работа с бензином для этих соревнований гораздо важнее с точки зрения исследований, с точки зрения работы на перспективу. Мы предполагаем, что топливо, которое мы в прошлом году тестировали на «24 часах Ле-Мана» и других этапах чемпионата WEC, через 10-15 лет станет общедоступным и его можно будет найти на самых обычных заправках.

Ключевым партнером Total в гонках на выносливость сейчас является заводская команда Aston Martin

Ключевым партнером Total в гонках на выносливость сейчас является заводская команда Aston Martin

Фото: JEP / Motorsport Images

Но сейчас так активно развиваются гибридные и электрические технологии, отдельные производители не отказываются от развития водородных технологий. Есть ли у компании уверенность, что решения, над которыми она работает сейчас, будут актуальными через 10-15 лет?

Безусловно, есть. Электрификация автопарка только начинается, и в 2030 и даже в 2040 году заправочные станции по-прежнему будут привычным элементом пейзажа. Конечно, изменения в структуре производства и потребления энергии будут, но автомобилей с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будет очень много. Что же касается водорода, то, по нашим оценкам, даже в 2030 году еще нельзя будет говорить о массовом использовании машин с этой технологией.

Если вернуться к специфике гонок на выносливость – как стремление к снижению расхода топлива влияет на состав бензина? Как можно сэкономить топливо в процессе его создания?

Все начинается с молекулярного состава. В каждой молекуле заключено определенное количество энергии. Из них складывается т.н. калорийность – или теплотворная способность – топлива. Этот показатель дает понять, сколько энергии высвободится при сгорании определенной порции бензина. Он может составлять 30 МДж/кг – а может и 40. Соответственно, мы подбираем молекулярный состав, который обеспечивает максимальную калорийность.

Не стоит забывать, что в двигателе химическая энергия жидкого топлива преобразуется в термическую энергию в процессе горения. Чем больше теплотворная способность каждой капли топлива, тем сильнее будет ускорение, которое придается поршню в процессе сгорания бензина в цилиндрах. И тем выше будет механическая энергия, которая будет передана на колеса.

Но, конечно, это вовсе не значит, что скорость той или иной машины определяется исключительно составом топлива. Гонщики могут иметь или специально выработать оптимальный стиль езды, помогающий экономить топливо и за счет этого добиваться превосходства над конкурентами.

Если перейти от топлива к маслу – как работы над гоночными маслами помогают добиться существенно прогресса при разработке продуктов, доступных обычному потребителю? И каковы ключевые аспекты, в которых можно добиться прогресса?

Работая с вязкостью масла и тщательно подбирая набор присадок, мы можем оптимизировать трение в разных зонах двигателя и тем самым способствовать повышению эффективности мотора – позволить снизить расход топлива при той же мощности или получить больше мощности при том же расходе. И эти решения могут быть перенесены и уже переносятся на самые обычные масла для самых обычных автомобилей. Маслам, при разработке которых сделан особый акцент на это свойство, мы присваиваем особый индекс FE – от слова fuel economy, то есть «расход топлива».

Марка Total была соавтором раллийных успехов Citroen, однако французский автопроизводитель недавно объявил о сворачивании программы выступлений в чемпионате мира

Марка Total была соавтором раллийных успехов Citroen, однако французский автопроизводитель недавно объявил о сворачивании программы выступлений в чемпионате мира

Фото: Total

А в конце суточной гонки в Ле-Мане двигатель работает так же эффективно, как в начале?

Обычно нет. Мотор заметно устает, так долго работая при таких высоких нагрузках. Ряд деталей приходится менять после гонки, хотя двигатель в целом продолжает использоваться командой.

Если вспомнить о ралли, там большие углы крена и перемещения по вертикальной оси (к примеру, прыжки на трамплинах) наверняка представляют собой осложняющий фактор.

Действительно, прыжки на 30-35 метров – далеко не идеальные условия для работы мотора. Поэтому обычно жизненный цикл двигателя в ралли обычно короче, чем в других дисциплинах.

Ралли проходят в самых разных условиях – это касается и погоды, и высоты над уровнем моря. Как меняется при этом подход к использованию масла?

Конечно же, мы не разрабатываем новую версию масла для каждой гонки – процесс испытаний слишком сложен и занимает слишком много времени, чтобы мы создавали столько вариантов. А вот объем масла и другие показатели могут быть разными. К примеру, на гонках в жарком климате мы стараемся, чтобы масло быстрее циркулировало по системе. Если же риск утечки определяется как выше среднестатистического, мы рекомендуем заливать немного больше масла, чтобы насос не начал прокачивать воздух и нехватка масла не привела к критическим последствиям для мотора.

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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость , WRC
Автор Гийом Наварро

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