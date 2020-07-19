Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS на «Поль-Рикаре»
На французской трассе участники европейской серии гонок на выносливость проводят первый из пяти запланированных на сезон этапов
С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас в прямом эфире можно следить за развитием событий на первом этапе чемпионата ELMS – 4-часовой гонке, которая проходит на французской трассе «Поль-Рикар».
Одним из лидеров соревнований является российская команда G-Drive Racing. В этом сезоне экипаж коллектива состоит из Романа Русинова, Ника де Вриса (действующего чемпиона Формулы 2 и пилота команды Mercedes в Формуле Е) и еще одного голландца – Миккеля Йенсена, действующего чемпиона ELMS.
Заметным событием также является дебют в серии Майкла Фассбиндера – известный актер, который мечтает о выступлении в «Ле-Мане», пилотирует Porsche категории GT.
Напоминаем, что сегодня на «Моторспорт.ТВ» также можно увидеть первую в этом сезоне гонку MotoGP – ее прямая трансляция начнется в 14:25.
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