Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS на «Поль-Рикаре»

С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас в прямом эфире можно следить за развитием событий на первом этапе чемпионата ELMS – 4-часовой гонке, которая проходит на французской трассе «Поль-Рикар».

Одним из лидеров соревнований является российская команда G-Drive Racing. В этом сезоне экипаж коллектива состоит из Романа Русинова, Ника де Вриса (действующего чемпиона Формулы 2 и пилота команды Mercedes в Формуле Е) и еще одного голландца – Миккеля Йенсена, действующего чемпиона ELMS.

Заметным событием также является дебют в серии Майкла Фассбиндера – известный актер, который мечтает о выступлении в «Ле-Мане», пилотирует Porsche категории GT.

Напоминаем, что сегодня на «Моторспорт.ТВ» также можно увидеть первую в этом сезоне гонку MotoGP – ее прямая трансляция начнется в 14:25.