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Гонки на выносливость / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS на «Поль-Рикаре»

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Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS на «Поль-Рикаре»
19 июл. 2020 г., 10:15

На французской трассе участники европейской серии гонок на выносливость проводят первый из пяти запланированных на сезон этапов

С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас в прямом эфире можно следить за развитием событий на первом этапе чемпионата ELMS – 4-часовой гонке, которая проходит на французской трассе «Поль-Рикар».

Одним из лидеров соревнований является российская команда G-Drive Racing. В этом сезоне экипаж коллектива состоит из Романа Русинова, Ника де Вриса (действующего чемпиона Формулы 2 и пилота команды Mercedes в Формуле Е) и еще одного голландца – Миккеля Йенсена, действующего чемпиона ELMS.

Заметным событием также является дебют в серии Майкла Фассбиндера – известный актер, который мечтает о выступлении в  «Ле-Мане», пилотирует Porsche категории GT.

 

Напоминаем, что сегодня на  «Моторспорт.ТВ» также можно увидеть первую в этом сезоне гонку MotoGP – ее прямая трансляция начнется в 14:25.

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