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Сегодня в Европе и Америке пройдет немало важных гонок, и первой из них старует 4-часовая гонка в Барселоне – первый этап серии ELMS.
На протяжении уже нескольких сезонов одним из лидеров этого турнира является российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. Сезон 2021 года экипаж россиянина начал с победы в квалификации, и сегодняшнюю гонку спрортпрототип под номером 26 начнет с первой позиции.
Удастся ли G-Drive конвертировать этот успех в победу в гонке – покажет прямая трансляция на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», за которой можно следить прямо сейчас.
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