Сегодня в Европе и Америке пройдет немало важных гонок, и первой из них старует 4-часовая гонка в Барселоне – первый этап серии ELMS.

На протяжении уже нескольких сезонов одним из лидеров этого турнира является российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. Сезон 2021 года экипаж россиянина начал с победы в квалификации, и сегодняшнюю гонку спрортпрототип под номером 26 начнет с первой позиции.

Удастся ли G-Drive конвертировать этот успех в победу в гонке – покажет прямая трансляция на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», за которой можно следить прямо сейчас.