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Гонки на выносливость / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»

Один из экипажей российской команды начинает первую гонку сезона с поул-позиции

Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»

Сегодня в Европе и Америке пройдет немало важных гонок, и первой из них старует 4-часовая гонка в Барселоне – первый этап серии ELMS.

На протяжении уже нескольких сезонов одним из лидеров этого турнира является российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. Сезон 2021 года экипаж россиянина начал с победы в квалификации, и сегодняшнюю гонку спрортпрототип под номером 26 начнет с первой позиции.

Удастся ли G-Drive конвертировать этот успех в победу в гонке – покажет прямая трансляция на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», за которой можно следить прямо сейчас.

 

 

 

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Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

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Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость
Пилоты Роман Русинов
Команды G-Drive Racing

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