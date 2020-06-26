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Гонки на выносливость / Анонс

Смотрите на Motorsport.com: «Нюрбургринг» и Гонка чемпионов

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Смотрите на Motorsport.com: «Нюрбургринг» и Гонка чемпионов
26 июн. 2020 г., 16:03

Наконец-то слезаем с цифровой иглы – смотрим первую после паузы трансляцию реальных гонок. Но на случай ломки мы припасли и пару виртуальных соревнований

Гонки – самые настоящие, с запахом бензина и налипающей на кожу резиновой пылью – уже вовсю возвращаются на европейские трассы. А теперь – и на Motorsport.com. Первая прямая трансляция пройдет в эту субботу – и не откуда-нибудь, а с самого «Нюрбургринга». Да не просто с хорошо известной трассы на западе Германии, а с ее самой известной, легендарной, даже культовой части – сложной, опасной, но столь притягательной Северной петли.

4-часовая гонка откроет новый сезон чемпионата, ранее называвшегося VLN – серии, все этапы которой проходят на Нордшляйфе. Теперь у этого турнира сразу два имени: словосочетание «Серия длинных гонок на «Нюрбургринге» организаторы по-немецки сокращают до NLS, а по-английски – до NES. Чем же так интересен NLS/NES, чтобы в субботу просыпаться гораздо раньше обеда?

Во-первых, как всегда – сражением немецких марок за победу. Напомним, первой крупной гонкой в Европе после карантина стал суточный заезд в Портимане – и победу в нем одержал экипаж на Porsche. Само собой, фанаты глазастых спорткаров очень даже не против увидеть еще один триумф «девятьсот одиннадцатых». Но с пятью Porsche будут сражаться пятнадцать экипажей на Audi, BMW, Mercedes-Benz и Ferrari – и нетрудно догадаться, что оголодавшие за время карантина пилоты вовсе не собираются миндальничать с соперниками.

 

Во-вторых, субботняя гонка должна стать гоночным дебютом возрожденного после долгой паузы спорткара Toyota Supra. Единственная машина поедет в не самом быстром и не самом многочисленном классе SP10. Но те, кто листал журналы по тюнингу и три раза посмотрел фильм «Форсаж» только в кинотеатре, наверняка при виде «японки» смахнут слезу умиления.

А вот российских пилотов – Александра Акименкова и Василия Селиванова, в прошлом году едва не выигравших VLN в своем классе – на старте не будет. Как нетрудно догадаться, во всем виноват особый пограничный режим. Петербуржцы рассчитывают попасть на Нордшляйфе к августу – а пока будут вместе с нами следить за прямой трансляцией. Которая начнется в субботу в 12:15 по московскому времени.

При этом мы понимаем, что после карантина длиной в целый квартал от четырех часов реальных гонок может не на шутку снести крышу. И если истерический восторг и адреналиновый тремор не удастся унять до обеда воскресенья – попробуйте успокоить нервы старыми добрыми кибергонками. К примеру, включить в 15:25 трансляцию очередной виртуальной битвы между звездами мирового ралли-кросса.

 

Впрочем, заезды по цифровой копии трассы в Швеции будут лишь кибер-присказкой перед главным событием дня – виртуальной Гонкой звезд.

Те, кто следит за этим необычным соревнованием, помнят, что в разные годы оно проводилось на разных локациях – от пыльных извилистых дорожек Канарских островов до арены стадиона Уэмбли. Цифровой формат позволил выйти на новый уровень и проводить разные заезды в разных странах и даже на разных континентах. Так что, пилоты, которые дойдут до финала, за время соревнований совершат чуть ли не кругосветное путешествие.

В числе участников кого только нет. IndyCar делегировал свою юную звезду Колтона Херту – а раллийный мир представлен вечно молодым, но уже не так часто играющим в лего Петтером Сольбергом. Стоффель Вандорн из Формулы Е, такое впечатление, весной сдуру поспорил с кем-то на крупную сумму, что примет участие во всех-всех-всех виртуальных гонках – и воскресным вечером снова будет в руле.

Фанаты кузовных гонок могут поболеть за Энди Приоля, поклонники DTM – за Рене Раста, горюющие об отмене W Series – за Бейтске Виссер. Наконец, в списке участников есть Ромен Грожан. И если помножить аварийность француза на узость использующихся для гонки дорожек – есть все основания ждать веселого вечера. Начнется который в 20:00 по Москве.

 

И кстати, если вы всерьез настроены посмотреть все три гонки – сохранять эту страницу в закладках необязательно. Незадолго до начала каждой трансляции мы будем выкладывать ссылку на главную страницу сайта. Так что – быстрых всем выходных!

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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость , Ралли-Кросс , VLN , eSports

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