Салихов победил в «12 часах Залива», Росси на подиуме

Завершающий гоночный сезон 12-часовой марофон на «Яс-Марине» традиционно проходит в необычном формате: участники проезжают половину дистанции, после чего следует двухчасовой перерыв – и еще шесть часов гонки.

Валентино Росси сел за руль Ferrari 488 GT3 на финальном отрезке и привел ее к финишу на третьей позиции. Итальянец, который впервые с 2012 года выступил в гонке спорткаров, уступил четыре круга победителям из команды Attempto Racing на Audi, которые заняли первые две строчки.

Валентино выступал в команде Monster VR46 Kessel вместе со сводным братом Лукой Марини, гонщиком Moto2, и давним другом и деловым партнером Алессио Салуччи.

Гонка сложилась для итальянцев не без проблем. На первых кругах стартовавший седьмым Росси потерял две позиции, но затем сумел их отыграть, а потом передал машину Марини, опередившему еще один экипаж.

По ходу второго сегмента Росси остановил машину на трассе из-за проблем с подачей топлива, но смог вернуться в борьбу. Главным соперником Валентино стал блиставший в 90-е в DTM Уве Альцен, однако немец получил штрафной проезд по пит-лейну, дав легенде MotoGP возможность закрепиться на третьем месте за час до финиша.

Первым клетчатый флаг увидел Кристофер Мис, выступавший с Дрисом Вантхором и Ринатом Салиховым – для россиянина это был первый опыт гонок на Audi R8 LMS. Их экипаж финишировал на 1 минуту и 38 секунд раньше товарищей по команде Ника Фостера, Мурада Султанова и Маттиа Друди. Салихов в напарниками стали сильнейшими в обоих сегментах гонки, несмотря на штраф за нарушение правил проведения пит-стопа на ранних этапах марафона.

Обладатели поула из HTP Motorsport пострадали от проблем с зажиганием у Mercedes-AMG GT3, а у их преследователей из Barwell Motorsport отказала система ABS на Lamborghini Huracan GT3, из-за чего им пришлось потратить время на ремонт в боксах.

Бывший соперник Росси по MotoGP Лорис Капиросси, также стартовавший в Абу-Даби, финишировал на седьмой позиции.

Сергей Афанасьев и Шота Абхазава из Artline Team Georgia, которые выступали в классе GT Cup 1 (куда входили три экипажа), пришел к финишу первым в своей категории и на восьмом месте в общем зачете.

Еще один россиянин Сталислав Минский за рулем Porsche закончил гонку на 16-й строчке и стал четвертым в том же классе. где ехал Росси.