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Гонки на выносливость / 12 часов залива / Отчет о гонке

Салихов победил в «12 часах Залива», Росси на подиуме

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Салихов победил в «12 часах Залива», Росси на подиуме
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор: Денис Буденков
15 дек. 2019 г., 08:05

Экипаж Валентино Росси закончил марафон в Абу-Даби на третьей позиции, став лидером в своем классе Pro-Am.

Завершающий гоночный сезон 12-часовой марофон на «Яс-Марине» традиционно проходит в необычном формате: участники проезжают половину дистанции, после чего следует двухчасовой перерыв – и еще шесть часов гонки.

Валентино Росси сел за руль Ferrari 488 GT3 на финальном отрезке и привел ее к финишу на третьей позиции. Итальянец, который впервые с 2012 года выступил в гонке спорткаров, уступил четыре круга победителям из команды Attempto Racing на Audi, которые заняли первые две строчки.

Валентино выступал в команде Monster VR46 Kessel вместе со сводным братом Лукой Марини, гонщиком Moto2, и давним другом и деловым партнером Алессио Салуччи.

Гонка сложилась для итальянцев не без проблем. На первых кругах стартовавший седьмым Росси потерял две позиции, но затем сумел их отыграть, а потом передал машину Марини, опередившему еще один экипаж.

По ходу второго сегмента Росси остановил машину на трассе из-за проблем с подачей топлива, но смог вернуться в борьбу. Главным соперником Валентино стал блиставший в 90-е в DTM Уве Альцен, однако немец получил штрафной проезд по пит-лейну, дав легенде MotoGP возможность закрепиться на третьем месте за час до финиша.

Первым клетчатый флаг увидел Кристофер Мис, выступавший с Дрисом Вантхором и Ринатом Салиховым – для россиянина это был первый опыт гонок на Audi R8 LMS. Их экипаж финишировал на 1 минуту и 38 секунд раньше товарищей по команде Ника Фостера, Мурада Султанова и Маттиа Друди. Салихов в напарниками стали сильнейшими в обоих сегментах гонки, несмотря на штраф за нарушение правил проведения пит-стопа на ранних этапах марафона.

Обладатели поула из HTP Motorsport пострадали от проблем с зажиганием у Mercedes-AMG GT3, а у их преследователей из Barwell Motorsport отказала система ABS на Lamborghini Huracan GT3, из-за чего им пришлось потратить время на ремонт в боксах.

Бывший соперник Росси по MotoGP Лорис Капиросси, также стартовавший в Абу-Даби, финишировал на седьмой позиции. 

Сергей Афанасьев и Шота Абхазава из Artline Team Georgia, которые выступали в классе GT Cup 1 (куда входили три экипажа), пришел к финишу первым в своей категории и на восьмом месте в общем зачете.

Еще один россиянин Сталислав Минский за рулем Porsche закончил гонку на 16-й строчке и стал четвертым в том же классе. где ехал Росси. 

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Адриан Амштуц, Мигель Амос, Джордан Витт и Патрик Куяла, Barwell Motorsport, Lamborghini Huracán GT3 Evo (№77)

Адриан Амштуц, Мигель Амос, Джордан Витт и Патрик Куяла, Barwell Motorsport, Lamborghini Huracán GT3 Evo (№77)
1/15

Фотограф: Fotospeedy

Групповое фото автомобилей участников

Групповое фото автомобилей участников
2/15

Фотограф: Fotospeedy

Джим Магуайр, Ричард Минс и Шон Линн, United Autosports, Ligier JSP3 (№2)

Джим Магуайр, Ричард Минс и Шон Линн, United Autosports, Ligier JSP3 (№2)
3/15

Фотограф: Fotospeedy

Мануэла Гостнер, Рахель Фрай и Мишель Гаттинг, Iron Lynx, Ferrari 488 GT3 (№83)

Мануэла Гостнер, Рахель Фрай и Мишель Гаттинг, Iron Lynx, Ferrari 488 GT3 (№83)
4/15

Фотограф: Fotospeedy

Мануэла Гостнер, Рахель Фрай и Мишель Гаттинг, Iron Lynx, Ferrari 488 GT3 (№83)

Мануэла Гостнер, Рахель Фрай и Мишель Гаттинг, Iron Lynx, Ferrari 488 GT3 (№83)
5/15

Фотограф: Fotospeedy

Мурод Султанов, Маттиа Друди и Николас Фостер, Attempto Racing, Audi R8 GT3 (№55)

Мурод Султанов, Маттиа Друди и Николас Фостер, Attempto Racing, Audi R8 GT3 (№55)
6/15

Фотограф: Fotospeedy

Мурод Султанов, Маттиа Друди и Николас Фостер, Attempto Racing, Audi R8 GT3 (№55)

Мурод Султанов, Маттиа Друди и Николас Фостер, Attempto Racing, Audi R8 GT3 (№55)
7/15

Фотограф: Fotospeedy

Сергей Афанасьев, Джек Бьютел, Стивен Ликуориш и Шота Абхазава, Art Line Team Georgia, Lamborghini Super Trofeo (№12)

Сергей Афанасьев, Джек Бьютел, Стивен Ликуориш и Шота Абхазава, Art Line Team Georgia, Lamborghini Super Trofeo (№12)
8/15

Фотограф: Fotospeedy

Старт гонки: Максимилиан Гетц, Доминик Бауманн и Аль-Зубаир Аль-Файсал, HTP Motorsport, Mercedes AMG GT3 (№48)

Старт гонки: Максимилиан Гетц, Доминик Бауманн и Аль-Зубаир Аль-Файсал, HTP Motorsport, Mercedes AMG GT3 (№48)
9/15

Фотограф: Fotospeedy

Стюарт Холл, Бенджи Гете и Джордан Грогор, GPX Racing, Porsche 911 GT3 R (№19)

Стюарт Холл, Бенджи Гете и Джордан Грогор, GPX Racing, Porsche 911 GT3 R (№19)
10/15

Фотограф: Fotospeedy

Уве Альцен, Мартин Конрад и Дитмар Хаггенмюллер, Uwe Alzen Automotive, Audi R8 GT3 Evo (№5)

Уве Альцен, Мартин Конрад и Дитмар Хаггенмюллер, Uwe Alzen Automotive, Audi R8 GT3 Evo (№5)
11/15

Фотограф: Fotospeedy

Уве Альцен, Мартин Конрад и Дитмар Хаггенмюллер, Uwe Alzen Automotive, Audi R8 GT3 Evo (№5)

Уве Альцен, Мартин Конрад и Дитмар Хаггенмюллер, Uwe Alzen Automotive, Audi R8 GT3 Evo (№5)
12/15

Фотограф: Fotospeedy

Гонщики Monster VR46 Kessel Валентино Росси, Лука Марини и Алессио Салуччи

Гонщики Monster VR46 Kessel Валентино Росси, Лука Марини и Алессио Салуччи
13/15

Фотограф: Fotospeedy

Автомобиль Ferrari 488 GT3 (№46) команды Monster VR46 Kessel

Автомобиль Ferrari 488 GT3 (№46) команды Monster VR46 Kessel
14/15

Фотограф: Fotospeedy

Валентино Росси, Аль-Тарек Аль-Амери и Абдурахман Аль-Шамси

Валентино Росси, Аль-Тарек Аль-Амери и Абдурахман Аль-Шамси
15/15

Фотограф: 12 часов Залива

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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость
Этап 12 часов залива
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Чарльз Брэдли

Гонки на выносливость Следующая сессия

12 часов залива

12 часов залива

12 дек. - 14 дек.

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