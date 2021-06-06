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Гонки на выносливость Прямой эфир

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова

Автор:
, Главный редактор

Экипаж команды G-Drive Racing начнет гонку с первой позиции и постарается навязать борьбу лидерам сезона

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова

Не можете дождаться главных гоночных событий уик-энда – даже гонки MotoGP в Барселоне, трансляция которой на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» начнется в 13:25. Тогда начните свой день с визита на французскую трассу «Поль Рикар», где проходит третий этап европейского турнира ELMS.

В последние годы одним из главных героев этого чемпионата являются российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. Сегодняшнюю гонку экипаж россиянина (куда также входят пилот Формулы Е Ник де Врис и аргентинец Франко Колапинто) начнет с поул-позиции. Что очень кстати в борьбе за титул с командой WRT, на счету которой победы в обеих уже состоявшихся гонках. Напомним, в экипаж этого коллектива входит экс-пилот Ф1 Роберт Кубица.

Прямая трансляция заезда (с комментарием наших коллег Сергея Краснова и Ильяса Гумерова) начнется в 11:40 по московскому времени.

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Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»

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Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»
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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость
Автор Кирилл Качнов

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