Прошла первая в Европе гонка после карантина. Суточная!

После нескольких месяцев перерыва на европейских трассах вновь возобновилась активность. Но если в большинстве случаев речь пока идет о тестовых заездах, на португальской трассе в Портимане в минувшие выходные прошла полноценная гонка. Причем сразу 24-часовая!

Заезд в Портимане входит в серию из десятка длинных гонок. Официально этот турнир называется 24H Series Europe, но на практике из пяти ее этапов только два длятся сутки, а оставшиеся – по 12 часов.

Связанные с коронавирусом ограничения на передвижения сказались на числе участников: на старт вышло всего 15 машин, из которых до финиша добрались 9. Самыми быстрыми в 24H Series являются машины категории GT – и не приходится удивляться, что борьба в прошлые выходные шла между автомобилями немецких марок.

С поул-позиции заезд начал экипаж на автомобиле Mercedes-AMG GT3, однако уже на третьем часу гонки представители команды Winward сошли с трассы после столкновения с круговым. В результате победный дубль завоевали экипажи на Porsche – тот, что пересек линию финиша первым, за 24 часа совершил по трассе 731 круг. По-настоящему известных пилотов в составе участвовавших в гонке экипажей не было.

Напомним, что параллельно в эти выходные проходили организованная при поддержке проекта Motorsport Games виртуальные «24 часа Ле-Мана». И там в категории GTE также первенствовал экипаж на Porsche – хотя им противостояли Ferrari под управлением бывших и нынешних пилотов Ф1, от Джанкарло Физикеллы до Шарля Леклера.

Также примечательно, что трасса в Портимане на прошлой неделе обсуждалась как один из кандидатов на попадание в календарь Ф1 этого года – более того, как кандидат на замену трассы в Сочи (где проведение Гран При под вопросом из-за неопределенности с пограничным режимом).

Прокомментировать возможность проведения гонки в Портимане уже успел Макс Ферстаппен, который зимой провел на треке два дня за рулем автомобиля категории GT. «Это было в январе, погода была так себе, – рассказал пилот Ф1, общаясь в прямом эфире с португальским пилотом Антониу Феликсом да Коштой. – Из двух дней полтора ездили по мокрому асфальту. Но даже так я смог понять, насколько крута эта трассса. Я прямо влюбился в нее с первого раза».

P.S. Следом за Портиманом готовы возобновить гоночную активность и ряд других трасс. Одними из первых откроют сезон участники чемпионата VLN, который проходит на Северной петле трассы «Нюрбургринг». Первый этап турнира, который в этом году переименован в NLS, пройдет 27 июня суббота. Прямую трансляцию заезда можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».