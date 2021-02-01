Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
Решающие события произошли меньше чем за 10 минут до окончания суточного заезда
Состоявшаяся в воскресенье гонка «24 часа Дайтоны» закончилась победой экипажа команды Wayne Taylor Racing – автомобиль Acura ARX-05 поочередно пилотировали Хелио Кастроневес, Александр Росси, Фелипе Альбукерке и Рики Тейлор.
На последних минутах заезда серьезную угрозу Альбукерке создал Ренге ван дер Занде, выступавший на автомобиле Cadillac команды Ganassi вместе с чемпионом IndyCar Скоттом Диксоном и экс-пилотом Формулы 1 Кевином Магнуссеном, в минувшее межсезонье потерявшим место в команде Haas. На последнем отрезке ван дер Занде смог догнать лидера – и все шло к тому, что две машины будут бороться за победу до последних метров дистанции. Однако за 7 минут до истечения 24 часов спустила одна из шин Cadillac – и в итоге экипаж Магнуссена занял только 5-е место.
Примечательно, что этот прокол стал для экипажа Ganassi уже вторым на финальной стадии гонки: до этого одна из шин спустила примерно за 2 с половиной часа до финиша, когда за рулем Диксон – из-за чего, как и на последних кругах, экипажу пришлось совершить лишний пит-стоп.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|1
| Рики Тейлор
Филипе Альбукерк
Александр Росси
Элио Кастроневес
|Acura DPi
|807
|2
| Джимми Джонсон
Камуи Кобаяши
Симон Пажено
Майк Роккенфеллер
|Cadillac DPi
|807
|4.704
|3
| Оливер Джарвис
Гарри Тинкнелл
Джонатан Бомарито
|Mazda DPi
|807
|6.562
|4
| Дейн Кэмерон
Оливье Пла
Хуан-Пабло Монтойя
Эй-Джей Алмендингер
|Acura DPi
|807
|54.418
|5
| Ренгер ван дер Занде
Кевин Магнуссен
Скотт Диксон
|Cadillac DPi
|807
|1'07.744
|Полные результаты
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Гонки на выносливость
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Автор
|Кирилл Качнов