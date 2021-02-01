Состоявшаяся в воскресенье гонка «24 часа Дайтоны» закончилась победой экипажа команды Wayne Taylor Racing – автомобиль Acura ARX-05 поочередно пилотировали Хелио Кастроневес, Александр Росси, Фелипе Альбукерке и Рики Тейлор.

На последних минутах заезда серьезную угрозу Альбукерке создал Ренге ван дер Занде, выступавший на автомобиле Cadillac команды Ganassi вместе с чемпионом IndyCar Скоттом Диксоном и экс-пилотом Формулы 1 Кевином Магнуссеном, в минувшее межсезонье потерявшим место в команде Haas. На последнем отрезке ван дер Занде смог догнать лидера – и все шло к тому, что две машины будут бороться за победу до последних метров дистанции. Однако за 7 минут до истечения 24 часов спустила одна из шин Cadillac – и в итоге экипаж Магнуссена занял только 5-е место.

Примечательно, что этот прокол стал для экипажа Ganassi уже вторым на финальной стадии гонки: до этого одна из шин спустила примерно за 2 с половиной часа до финиша, когда за рулем Диксон – из-за чего, как и на последних кругах, экипажу пришлось совершить лишний пит-стоп.

Результаты гонки