Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Гонки на выносливость / Отчет о гонке

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

Поделились
Комментарии
Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
Автор:
, Главный редактор

Решающие события произошли меньше чем за 10 минут до окончания суточного заезда

Состоявшаяся в воскресенье гонка «24 часа Дайтоны» закончилась победой экипажа команды Wayne Taylor Racing – автомобиль Acura ARX-05 поочередно пилотировали Хелио Кастроневес, Александр Росси, Фелипе Альбукерке и Рики Тейлор.

На последних минутах заезда серьезную угрозу Альбукерке создал Ренге ван дер Занде, выступавший на автомобиле Cadillac команды Ganassi вместе с чемпионом IndyCar Скоттом Диксоном и экс-пилотом Формулы 1 Кевином Магнуссеном, в минувшее межсезонье потерявшим место в команде Haas. На последнем отрезке ван дер Занде смог догнать лидера – и все шло к тому, что две машины будут бороться за победу до последних метров дистанции. Однако за 7 минут до истечения 24 часов спустила одна из шин Cadillac – и в итоге экипаж Магнуссена занял только 5-е место.

Примечательно, что этот прокол стал для экипажа Ganassi уже вторым на финальной стадии гонки: до этого одна из шин спустила примерно за 2 с половиной часа до финиша, когда за рулем Диксон – из-за чего, как и на последних кругах, экипажу пришлось совершить лишний пит-стоп.

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв
1 United States Рики Тейлор
Portugal Филипе Альбукерк
United States Александр Росси
Brazil Элио Кастроневес 		Acura DPi 807  
2 United States Джимми Джонсон
Japan Камуи Кобаяши
France Симон Пажено
Germany Майк Роккенфеллер 		Cadillac DPi 807 4.704
3 United Kingdom Оливер Джарвис
United Kingdom Гарри Тинкнелл
United States Джонатан Бомарито 		Mazda DPi 807 6.562
4 United States Дейн Кэмерон
France Оливье Пла
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United States Эй-Джей Алмендингер 		Acura DPi 807 54.418
5 Netherlands Ренгер ван дер Занде
Denmark Кевин Магнуссен
New Zealand Скотт Диксон 		Cadillac DPi 807 1'07.744
Полные результаты

Читайте также:

Видео: дождь, мрак и аварии – лучшие моменты «24 часов Нюрбургринга»

Предыдущая новость

Видео: дождь, мрак и аварии – лучшие моменты «24 часов Нюрбургринга»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Гонки на выносливость
Пилоты Кевин Магнуссен
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Фиттипальди выиграл первый этап виртуальной Ф1, лучший круг проехал вратарь
eSports eSports / Новость

Фиттипальди выиграл первый этап виртуальной Ф1, лучший круг проехал вратарь

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
Гонки на выносливость Гонки на выносливость / Отчет о гонке

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

Алонсо: Могу шеей орехи колоть
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо: Могу шеей орехи колоть

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

Самое важное:

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
Endu Гонки на выносливость / Отчет о гонке

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1
Endu Гонки на выносливость / Новость

Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1

Смотрите прямо сейчас: «24 часа Нюрбугринга» – гонка с участием почти 100 машин
Endu Гонки на выносливость / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: «24 часа Нюрбугринга» – гонка с участием почти 100 машин

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах
MotoGP MotoGP / Анонс

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

Самое читаемое

1
Формула 1

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

46мин
2
Формула 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

21ч
3
Формула 1

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

2дн
4
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

9дн
5
eSports

Фиттипальди выиграл первый этап виртуальной Ф1, лучший круг проехал вратарь

Самое важное:

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

Гонки на выносливость
57мин
Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1

Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1

Гонки на выносливость
27 сент. 2020 г.
Смотрите прямо сейчас: «24 часа Нюрбугринга» – гонка с участием почти 100 машин

Смотрите прямо сейчас: «24 часа Нюрбугринга» – гонка с участием почти 100 машин

Гонки на выносливость
26 сент. 2020 г.
«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

MotoGP
25 сент. 2020 г.
Последняя победа Хаккинена и триумф McLaren над Mercedes. Три яркие гонки в Муджелло

Последняя победа Хаккинена и триумф McLaren над Mercedes. Три яркие гонки в Муджелло

MotoGP
8 сент. 2020 г.
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.