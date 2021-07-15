Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова
Гонки на выносливость Новости

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин

Автор:
, Редактор

За руль сядет гендиректор российского телеканала Петр Бухтояров

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин

В этот уик-энд на трассе Moscow Raceway в Подмосковье состоится 24-часовая гонка на выносливость «Классика 24», участие в которой пример генеральный директор нашего телеканала «Моторспорт.ТВ» Петр Бухтояров.

Дистанция гонки составляет 550 кругов, что равнозначно 2200 километрам. Ее старт намечен на субботу и состоится в 16:00 по московскому времени. Петр будет выступать за команду «УГМК Моторспорт» наряду с еще четырьмя гонщиками: Ильей Кашиным, Михаилом Тюриным, Евгением Трушиным и Иваном Станчиным.

Пилоты выступят на спорткаре Mercedes E190 Evolution II 1990 года. Всего таких машин было построено 502 экземпляра.

До прихода в «Моторспорт.ТВ» Бухтояров выступал в картинге, а позже принимал участие в программе Corse Clienti, а также выступает на Ferrari 599XX Evo. По его признанию, он мечтает однажды стартовать в 24-часовых гонках Le Mans Classic и Spa-Classic.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова

Предыдущая новость

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

3 ч
2
Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

7 ч
3
Формула 1

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

5 ч
4
Формула 1

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes

2 ч
5
Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

1 ч
Самое важное:
Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин
Endu

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин

5 ч
Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова
Endu

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова

6 июн. 2021 г.
Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»
Endu

Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»

18 апр. 2021 г.
Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
Endu

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

1 февр. 2021 г.
Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1
Endu

Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1

27 сент. 2020 г.
Больше от
Сергей Иванов
Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани

Экипаж LADA выиграл третий этап Кубка России по ралли подряд
LADA Sport ROSNEFT

Экипаж LADA выиграл третий этап Кубка России по ралли подряд

Для женщин сделают отдельные гонки на электрокарах
Формула E

Для женщин сделают отдельные гонки на электрокарах

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину
Формула 1 Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas
Формула 1 Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе
Формула 1 Формула 1

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1 Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin

Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами
Формула 1 Формула 1

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Самое важное:

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова

Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Смотрите прямо сейчас: G-Drive Racing и Русинов в гонке «4 часа Барселоны»

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Проколы не дали Магнуссену выиграть «24 часа Дайтоны», в итоге победил экипаж на Acura

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.