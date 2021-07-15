Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин

В этот уик-энд на трассе Moscow Raceway в Подмосковье состоится 24-часовая гонка на выносливость «Классика 24», участие в которой пример генеральный директор нашего телеканала «Моторспорт.ТВ» Петр Бухтояров.

Дистанция гонки составляет 550 кругов, что равнозначно 2200 километрам. Ее старт намечен на субботу и состоится в 16:00 по московскому времени. Петр будет выступать за команду «УГМК Моторспорт» наряду с еще четырьмя гонщиками: Ильей Кашиным, Михаилом Тюриным, Евгением Трушиным и Иваном Станчиным.

Пилоты выступят на спорткаре Mercedes E190 Evolution II 1990 года. Всего таких машин было построено 502 экземпляра.

До прихода в «Моторспорт.ТВ» Бухтояров выступал в картинге, а позже принимал участие в программе Corse Clienti, а также выступает на Ferrari 599XX Evo. По его признанию, он мечтает однажды стартовать в 24-часовых гонках Le Mans Classic и Spa-Classic.