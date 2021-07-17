Команда «Моторспорт.ТВ» стартует 19-й в 24-часовой гонке

В этот уик-энд проходит не только Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне, но и первая в своем роде 24-часовая гонка классических машин на Moscow Raceway, в которой принимает участие экипаж команды «УГМК Моторспорт», за которую выступают Илья Кашин, Михаил Тюрин, Евгений Трушин, Иван Станчин и гендиректор нашего телеканала «Моторспорт.ТВ» Петр Бухтояров.

Согласно формату этих соревнований, стартовая позиция определяется не квалификацией, а жеребьевкой, которая состоялась накануне гонки. По воле случая, экипаж «УГМК Моторспорт» будет стартовать 19-м из 27 участников.

Команда выступит на классическом Mercedes E190 Evo II. В оригинале этот спортивный седан 1987 года постройки оснащался мотором знаменитой британской марки Cosworth, однако при подготовке машины нынешней серии к гонке найти оригинальную силовую установку не удалось, а потому ее заменили на легендарный своей надежностью 2,3-литровый мотор Mercedes серии M111.

Старт гонки намечен на трассе Moscow Raceway в 16:00 по московскому времени. Мы обязательно напишем о ее результатах.