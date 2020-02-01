Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Гонки на выносливость / Новость

Кенгуру как сейфти-кар и летающая Lambo: безумный уик-энд в Австралии

Поделились
Комментарии
Кенгуру как сейфти-кар и летающая Lambo: безумный уик-энд в Австралии
Автор:
1 февр. 2020 г., 08:19

Двое сумчатых животных выскочили на трассу прямо перед множеством автомобилей GT3 – и, не замечая их, как ни в чем не бывало попрыгали дальше.

В этот уик-энд на австралийской трассе «Маунт Панорама» проходит ежегодный марафон «12 часов Батерста». По ходу одной из тренировок на трассе оказались двое кенгуру и начали вести за собой пелотон, из-за чего пришлось ввести режим красных флагов. 

Запись произошедшего стала весьма популярной в твиттере и набрала почти полторы тысячи ретвитов.

 

Однако по ходу уик-энда заезды отметились куда более серьезными инцидентами. Самым ярким стал полет Lamborghini Huracan GT3 Evo австралийского коллектива Trofeo Motorsport. Гонщик потерял сцепление в сложном повороте и вылетел на песок, а после столкновения со стеной покрышек его машина взлетела и упала неподалеку от зрителей. С пилотом после аварии все в порядке.

 

Непростая трасса, изобилующая перепадами высот и узкими участками, где приходится лавировать на высокой скорости, ошибок не прощает. Ниже еще несколько примеров – убедитесь в этом сами.

 
 
 

Единственный россиянин, который принимает участие в «12 часах Батерста» – Сергей Афанасьев. Он выступает в команде Black Falcon на Mercedes AMG GT3 вместе с Патриком Ассенхаймером и Микеле Беретта. Марафон стартует в субботу в 21:45 по московскому времени.

Читайте также:

Следующая новость
Из-за конфликта Ирана с США гонщик пропустил «24 часа Дубая»

Предыдущая новость

Из-за конфликта Ирана с США гонщик пропустил «24 часа Дубая»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Гонки на выносливость
Автор Денис Буденков

Гонки на выносливость Следующая сессия

12 часов залива

12 часов залива

12 дек. - 14 дек.

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл купил Aston Martin. Что теперь будет с Racing Point, Mercedes и Ф1?

2
Формула 1

Алонсо: Я эгоист? Я всегда делился призовыми с механиками

3
Формула 1

Mercedes занялась машиной для 2020 года еще в 2018-м

8мин
4
Формула 1

Феттель первым сел в новую Ferrari

5
IndyCar

Джон Андретти умер от рака

Самое важное:

Кенгуру как сейфти-кар и летающая Lambo: безумный уик-энд в Австралии
Endu

Кенгуру как сейфти-кар и летающая Lambo: безумный уик-энд в Австралии

Из-за конфликта Ирана с США гонщик пропустил «24 часа Дубая»
Endu

Из-за конфликта Ирана с США гонщик пропустил «24 часа Дубая»

Салихов победил в «12 часах Залива», Росси на подиуме
Endu

Салихов победил в «12 часах Залива», Росси на подиуме

Росси стал седьмым в квалификации «12 часов Залива»
Endu

Росси стал седьмым в квалификации «12 часов Залива»

Total: Топливо Ле-Мана через 10 лет – на обычных АЗС
Endu

Total: Топливо Ле-Мана через 10 лет – на обычных АЗС

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.