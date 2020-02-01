Кенгуру как сейфти-кар и летающая Lambo: безумный уик-энд в Австралии

В этот уик-энд на австралийской трассе «Маунт Панорама» проходит ежегодный марафон «12 часов Батерста». По ходу одной из тренировок на трассе оказались двое кенгуру и начали вести за собой пелотон, из-за чего пришлось ввести режим красных флагов.

Запись произошедшего стала весьма популярной в твиттере и набрала почти полторы тысячи ретвитов.

Однако по ходу уик-энда заезды отметились куда более серьезными инцидентами. Самым ярким стал полет Lamborghini Huracan GT3 Evo австралийского коллектива Trofeo Motorsport. Гонщик потерял сцепление в сложном повороте и вылетел на песок, а после столкновения со стеной покрышек его машина взлетела и упала неподалеку от зрителей. С пилотом после аварии все в порядке.

Непростая трасса, изобилующая перепадами высот и узкими участками, где приходится лавировать на высокой скорости, ошибок не прощает. Ниже еще несколько примеров – убедитесь в этом сами.

Единственный россиянин, который принимает участие в «12 часах Батерста» – Сергей Афанасьев. Он выступает в команде Black Falcon на Mercedes AMG GT3 вместе с Патриком Ассенхаймером и Микеле Беретта. Марафон стартует в субботу в 21:45 по московскому времени.