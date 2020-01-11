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Гонки на выносливость / Новость

Из-за конфликта Ирана с США гонщик пропустил «24 часа Дубая»

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Из-за конфликта Ирана с США гонщик пропустил «24 часа Дубая»
Автор:
11 янв. 2020 г., 10:04

Победитель гонок BTCC Рори Батчер был вынужден пропустить марафон в Дубае из-за того, что его рейс отменили. Впрочем, сама гонка едва ли состоялась – трассу затопило.

Гонщик Рори Батчер должен был выступить в марафоне за команду Century Motorsport на BMW M4 GT4. Но ему помешали последствия конфликта Ирана с США.

В начале январе в результате американской спецоперации погиб иранский генерал Касем Сулеймани, ответ на это Иран выпустил ракеты по базам США в Ираке. В результате этих событий рейс Батчера был вынужден сесть в турецкой столице Стамбул.

Затем для гонщика ситуация осложнилась тем, что его следующий рейс в Дубай был задержан из-за технической неисправности на взлетно-посадочной полосе – поэтому Батчер пропустил все свободные заезды перед квалификацией вместе со своим товарищем по команде Уильямом Полом. 

Гонщикам пришлось отправиться домой, а за рулем BMW их заменили пилоты этой же команды Century Motorsport, которые входили в состав второго экипажа.

«Все шло гладко, пока мы не оказались в 20 минутах от иракской границы, – рассказал Батчер Motorsport.com. – Это было в середине ночи. Капитан самолета по радиосвязи сообщил: "Вы, возможно, заметили, что мы развернулись. Мы собираемся приземлиться в Стамбуле, потом проинформируем вас о ситуации". Было довольно тревожно, но главное, что BA [British Airways] поступила правильно.

Думаю, мы попали в тот промежуток времени, когда множество рейсов приземлялись в соседних аэропортах. Безопасный маршрут проходил вниз мимо Египта, а затем через Саудовскую Аравию. Наверное, еще через пару часов мы смогли бы изменить наш маршрут и обойти проблему, но просто оказались не в том месте и не в то время».

И все же, гонка «24 часа Дубая» закончилась спустя примерно шесть часов из-за сильных дождей. Из-за высокого уровня воды на трассе и пит-лейне организаторы остановили заезд, а потом решили не возобновлять его по соображениям безопасности.

Пит-лейн автодрома выглядел так:

 

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Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд

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Об этой статье

Серия BTCC , Гонки на выносливость
Пилоты Рори Батчер
Автор Денис Буденков

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