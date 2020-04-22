Гоночный автобус. Удивительная история из девяностых

Представьте: на дворе 1995 год, вы находитесь в Спа перед стартом знаменитого суточного марафона. На первом ряду на спуске к Красной воде – пара BMW 320 в культовом кузове E36. В экипажи красно-бело-синих машин входят недавно покинувший Ф1 Нельсон Пике, чемпион мира WTCC Роберто Равалья и совсем юный (на тот момент) Иван Мюллер.

Следом на решетке – лучшие туринговые пилоты Европы на Audi, Opel, Honda, Citroen, Toyota, VW. Так, а что это за высокая крыша вон там? Фургон скорой помощи у края трассы? Что значит «гоночный минивэн»? Право, сейчас не время для глупых шуток!

Коктейль из амбиций и безумия

У каждой уважающей себя автомобильной марки должна быть гоночная программа – как минимум в XX веке это было непреложным законом. Другой вопрос, что при выборе конкретной серии и той модели, которая будет выходить там на старт, очень весомым считалось слово маркетологов. И порой это приводило к необычным решениям.

В середине девяностых компания Peugeot только-только покинула марафонские гонки, где доминировала несколько лет, и начала строить моторы для Ф1. Но новый проект с McLaren не принес ожидаемых результатов – редкие подиумы не впечатляли на фоне недавних триумфальных выступлений «красно-белых» с Honda.

И тогда французы решились на шаг, ставший смесью отчаяния, гениальности и безумного маркетинга.

Стоит оговориться, что автомобильный рынок тех лет еще не был наводнен всевозможными «недоджипами». Самыми популярными на дорогах были седаны и хэтчбеки. Внедорожники считались продуктом нишевым и утилитарным – зато на глазах набирали популярность минивэны. Семейные машины, способные перевозить до семи человек, начали производить сразу несколько европейских марок – включая Peugeot.

И кому-то пришло в голову, что модель 806 можно рекламировать с помощью выступлений в гонках.

Серийная Peugeot 806

Похоже, да не то же

В результате инженерам из спортивного подразделения компании пришлось всерьез засучить рукава. Им нужно было добиться гоночного поведения и достойной скорости от высокого однообъемника, от которого в обычной жизни требуется прямо противоположное поведение.

К счастью, у Peugeot было немало других наработок. В качестве базиса решили использовать недавно построенные раллийные модели 306 Maxi и 406. Последняя, созданная на базе большого седана, поделилась с новинкой подвеской, а от первой позаимствовали мотор объемом 2 литра. Он раскручивался до 8 700 об/мин и выдавал 280 л.с. Разумеется, за этим последовала адаптация для кольцевых гонок – в частности, усиление тормозов и уменьшение дорожного просвета.

Обслуживать машину поручили опытной и умелой команде Kronos, которая представляла интересы марки в Бельгии и выступала в местном кузовном чемпионате. Пилотами стали время от времени стартующий в IndyCar Эрик Башелар, отлично знакомый с арденнской трассой Филип Верелен и заводской гонщик Peugeot Паскаль Витмёр.

Несмотря на то, что ни один из них не был звездой первой величины, а сама идея гоночной версии 806 многим казалась абсурдной, скорость новинки оказалась вполне достойной. Среди полусотни экипажей гонщики стали в квалификации 12-ми. В своей зачетной группе они и вовсе показали третий результат.

Peugeot 806 на трассе в Спа. Обратите внимание на правое расположение руля

Гладко было на бумаге

Но суточный марафон – это не один квалификационный круг. Как и можно было ожидать, слабым местом на длинной дистанции стала надежность машины. Круг за кругом высокий центр тяжести минивэна оказывал дополнительное воздействие на подвеску, а лобовое сопротивление гоночного фургона повышало расход топлива. Лишний вес тоже не помогал.

Уже после первого часа машина замерла у боксов с отказом тормозов. Механики восстановили их работоспособность, однако затем загудел дифференциал. Вскоре после этого обломилась одна из опор двигателя – сказалась недостаточная жесткость однообьемного кузова.

Команда продолжала сражение и раз за разом возвращала машину на трассу. Но глубокой ночью минивэн окончательно отказался ехать дальше после серьезных повреждений в моторе.

Несмотря на то, что в Peugeot больше не пробовали участвовать в гонках на минивэне, этот пример нельзя считать негативным. С одной стороны, он продемонстрировал, что при должном желании гоночную машину можно построить из чего угодно. С другой стороны, история показала: при выборе этого «чего угодно» желательно все же не полагаться всецело на мнение маркетологов.