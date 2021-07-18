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Гонки на выносливость Новости

Экипаж главы «Моторспорт.ТВ» стал вторым в 24-часовой гонке классических машин

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«УГМК Моторспорт» стартовала 19-м, но почти сразу прорвался на второе место и удержал его до самого финиша

Экипаж главы «Моторспорт.ТВ» стал вторым в 24-часовой гонке классических машин

Сегодня в 16:00 на трассе Moscow Raceway в Подмосковье финишировала 24-часовая гонка классических машин на выносливость «Классика-24». Ее победителем стал экипаж команды MazdaHightPower на подготовленном для гонки автомобиле Mazda 323, а второе место заняли пилоты «УГМК Моторспорт» на Mercedes E190 Evo II.

За вторую команду выступали пятеро гонщиков: Илья Кашин, Михаил Тюрин, Евгений Трушин, Иван Станчин и генеральный директор нашего телеканала «Моторспорт.ТВ» Петр Бухтояров.

Порядок старта определялся не квалификацией, а жеребьевкой. «УГМК Моторспорт» выпало стартовать с 19-го места из 27. Однако уже на старте удалось выйти на вторую позицию и на ней закрепиться.

Бухтоярову выпало пилотировать гоночный седан именно в вечерние и ночные часы суточной гонки. После того, как он передал машину своим напарникам, он рассказал, что поначалу не мог приспособиться к балансу тормозов, из-за чего даже допустил разворот. А на последнем своем отрезке наш коллега был вынужден потерять время из-за замены подшипника заднего левого колеса.

Гонку осложняла еще и жаркая погода, а также вызванная сухим воздухом пыль. Последняя не раз поднималась из-за вылетов за пределы трассы менее успешных участников.

В итоге, «УГМК Моторспорт» сумела сохранить второе место и к финишу отставать от лидеров на семь кругов и опережая ближайших преследователей на двадцать. На финише за рулем серого «Мерседеса» находился Илья Кашин. За командой осталось и второе лучшее время круга, которое составило 2:14,986. Быстрее был только экипаж команды ClassicCarsRacing 1, но он стал только 20-м.

На последних кругах гонки на трассу обрушился сильный ливень, однако лидеры сумели финишировать под дождем.

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Команда «Моторспорт.ТВ» стартует 19-й в 24-часовой гонке

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Команда «Моторспорт.ТВ» стартует 19-й в 24-часовой гонке
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