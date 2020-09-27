Два Mercedes лидировали в гонке – и оба вылетели. Правда, речь не о Формуле 1
Суточную гонку на культовой, но крайне опасной трассе пришлось остановить больше чем на 9 часов…
В ходе гонки «24 часа Нюрбругринга» экипажи проведут на трассе гораздо меньше, чем сутки. Вечером в субботу, примерно через 7 часов после старта, заезд был остановлен из-за сильного дождя – и возобновлен только спустя девять с половиной часов. Таким образом, реальная продолжительность соревнований сократилась более чем на треть.
В момент, когда на отдельных частях трассы пошел сильный дождь, гонку возглавляли два экипажа на Mercedes – но вскоре оба автомобиля оказались разбиты. Сначала Мануэль Метцгер потерял контроль над машиной на выходе из поворота Швальбеншванц.
А ставший лидером Раффаэле Марчелло через считанные минуты приложил автомобиль об отбойник в повороте Калленхард.
Судьи остановили заезд, причем не стали вводить режим закрытого парка – и, к примеру, на ставшей лидером Audi команды Phoenix механики за время паузы поменяли коробку передач. Когда утром гонка возобновилась, ее возглавили три автомобиля Audi – эта ситуация сохранялась и на момент написания материала.
Следить за последними часами гонки (которая финиширует в 15:30 по московскому времени) можно с помощью прямой трансляции на нашей видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|Гонки на выносливость
|Автор
|Кирилл Качнов